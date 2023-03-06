В Башкирии переоборудуют на газовое топливо 3674 транспортных средства

Работа по переводу транспорта на экологичное топливо проводится, помимо прочего, в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы РБ.

– В прошлом году на переоборудование транспорта на газомоторное топливо потратили 58,4 млн рублей. В этом году федеральные средства увеличены в полтора раза – свыше 89 млн рублей. Плановый показатель для республики на 2023 год – переоборудовать 3674 транспортных средства, - подчеркнул Андрей Назаров.

Премьер-министр поручил минтрансу региона проанализировать ситуацию и выйти с предложением по размещению в республике станций по переоборудованию и обслуживанию транспортных средств, а также рассмотреть возможность стимулировать частный бизнес или создать госкорпорацию по переоборудованию транспортных средств на газомоторное топливо.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.