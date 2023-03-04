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Транспорт
Вчера, 15:28

В Уфе задержали руководителей отделов «Башавтотранса», они брали взятки у водителей автобусов

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции  МВД России по Уфе совместно с коллегами из республиканского МВД и службой безопасности автотранспортного предприятия выявили факты получения незаконных денежных вознаграждений, сообщает пресс-служба МВД республики.

В Уфе задержали руководителей отделов «Башавтотранса», они брали взятки у водителей автобусов
В Уфе задержали руководителей отделов «Башавтотранса», они брали взятки у водителей автобусов

Деньги в течение нескольких лет руководящие работники автотранспортного предприятия получали за предоставление водителям наиболее выгодных условий труда. Суммы варьировались от одной до пяти тысяч рублей.

Подозреваемые работали в «Башавтотрансе» на различных руководящих должностях, их возраст составляет от 30 до 50 лет. Задержанные дали признательные показания.

Из рабочего кабинета одного из сотрудников были изъяты денежные средства в размере 360 тысяч рублей, предположительно полученные в качестве взяток. Также изъята кадровая, бухгалтерская и черновая документации.

Следком России по Республике Башкортостан возбудил уголовные дела по статье «Получение взятки» в отношении троих сотрудников предприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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