В Уфе задержали руководителей отделов «Башавтотранса», они брали взятки у водителей автобусов

Деньги в течение нескольких лет руководящие работники автотранспортного предприятия получали за предоставление водителям наиболее выгодных условий труда. Суммы варьировались от одной до пяти тысяч рублей.

Подозреваемые работали в «Башавтотрансе» на различных руководящих должностях, их возраст составляет от 30 до 50 лет. Задержанные дали признательные показания.

Из рабочего кабинета одного из сотрудников были изъяты денежные средства в размере 360 тысяч рублей, предположительно полученные в качестве взяток. Также изъята кадровая, бухгалтерская и черновая документации.

Следком России по Республике Башкортостан возбудил уголовные дела по статье «Получение взятки» в отношении троих сотрудников предприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото из открытых источников.