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Транспорт
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Кабмин Башкирии рассмотрел план весеннего ограничения движения по автодорогам

Сезонное временное ограничение дорожного движения – вынужденная, но необходимая мера. О запретах для появления на автодорогах региона тяжеловесного транспорта рассказал на правительственном совещании премьер-министр Андрей Назаров.

Кабмин Башкирии рассмотрел план весеннего ограничения движения по автодорогам
Кабмин Башкирии рассмотрел план весеннего ограничения движения по автодорогам

В республике более 25 лет ежегодно вводятся временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам.

- Практика показывает, что именно весной тяжеловесный транспорт наносит серьезный урон дорожному полотну. Сезонное ограничение дорожного движения — вынужденная, но необходимая мера, — отметил глава кабмина региона.

Согласно проекту постановления, как сообщила и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова, в весенний период 2023 года движение по автодорогам тяжеловесных транспортных средств будет осуществляться в соответствии с установленными нагрузками: для дорог регионального значения – 10 тонн, для дорог межмуниципального значения – 6 тонн.

Летом же - с 1 июня по 31 августа - на дорогах также планируется ввести ограничения движения. Тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять проезд по дорогам, но только в период с 22 часов вечера до 10 часов утра. Андрей Назаров поручил ведомству скорректировать проект постановления с учетом отдельных категорий перевозок, есть ли необходимость в расширении перечня исключений, особенно в части отдельных категорий экспортеров.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

Кабмин Башкирии рассмотрел план весеннего ограничения движения по автодорогам
Кабмин Башкирии рассмотрел план весеннего ограничения движения по автодорогам
Кабмин Башкирии рассмотрел план весеннего ограничения движения по автодорогам
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:ограничения для грузового транспортавесенний периодполоводьелетом в жаруправительствоминтрансназаров
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