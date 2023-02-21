Кабмин Башкирии рассмотрел план весеннего ограничения движения по автодорогам

В республике более 25 лет ежегодно вводятся временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам.

- Практика показывает, что именно весной тяжеловесный транспорт наносит серьезный урон дорожному полотну. Сезонное ограничение дорожного движения — вынужденная, но необходимая мера, — отметил глава кабмина региона.

Согласно проекту постановления, как сообщила и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова, в весенний период 2023 года движение по автодорогам тяжеловесных транспортных средств будет осуществляться в соответствии с установленными нагрузками: для дорог регионального значения – 10 тонн, для дорог межмуниципального значения – 6 тонн.

Летом же - с 1 июня по 31 августа - на дорогах также планируется ввести ограничения движения. Тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять проезд по дорогам, но только в период с 22 часов вечера до 10 часов утра. Андрей Назаров поручил ведомству скорректировать проект постановления с учетом отдельных категорий перевозок, есть ли необходимость в расширении перечня исключений, особенно в части отдельных категорий экспортеров.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.