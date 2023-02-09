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В Башкирии открылся Центр организации дорожного движения

Открытие Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Башкирии посетил глава республики Радий Хабиров. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал руководитель ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

В Башкирии открылся Центр организации дорожного движения
В Башкирии открылся Центр организации дорожного движения

На открытие ЦОДД Радий Хабиров приехал вместе с врио министра МВД по РБ генерал-майором полиции Артуром Сайфуллиным. Сотрудники Центра обрабатывают от 20 до 50 тысяч протоколов, связанных с нарушениями правил движения на дорогах республики и зафиксированных специальными фото- и видеокамерами. По словам Артура Сайфуллина, благодаря им в 2022 году удалось собрать штрафов почти на 2 млрд рублей.

Одновременно за год удалось снизить на 15 процентов количество погибших во время аварий. Как отметил Радий Хабиров на встрече с коллективом республиканской Госавтоинспекции, «каждое серьезное ДТП, каждая гибель – это трагедия для семей. По итогам 2022 года мы добились существенного снижения смертности на дорогах - это 72 спасенные жизни. За этим стоит большой труд всех структур – дорожников, муниципалитетов и, конечно, Госавтоинспекции».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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