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«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики

В Уфе дорожным ремонтно-строительным управлениям «Башкиравтодора» вручили ключи от 15 единиц дорожной техники. Новые фронтальные погрузчики с фрезерно-роторным снегоочистителем, автогрейдеры и комбинированные дорожные машины на базе «КАМАЗ» отправятся в Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский, Учалинский, Баймакский, Благовещенский и Татышлинский районы республики.

«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики
«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики

Эту технику будут использовать в строительстве, ремонте и содержании региональных, межмуниципальных и местных дорог. За последние пару лет «Башкиравтодор» приобрел уже более 150 единиц новой техники.

- Это системообразующее предприятие региона, которое содержит большую часть автодорог общего пользования и поэтому внимание республики к нему особенное, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Автопарк ДРСУ понемногу превысил к настоящему времени планку в три тысячи единиц техники. И жители региона воочию убеждаются в том, что состояние внутренних дорог изменилось в лучшую сторону.

- В прошлом году мы приобрели 56 единиц техники. Среди них автосамосвалы, трактора, погрузчики, экскаваторы, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, автогрейдеры и легковые автомобили. В этом году мы не снижаем амбиций при поддержке руководства региона, - рассказал «Республике Башкортостан» гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов.

 

Фото предоставлено пресс-службой минтранса РБ.

«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики
«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики
«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики
«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики
«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики
«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики
«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики
«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики
«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:минтранс рббашкиравтодоргрейдеры и бульдозерысодержание местных дорогобновление автопарка
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