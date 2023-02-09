«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику для районов республики

Эту технику будут использовать в строительстве, ремонте и содержании региональных, межмуниципальных и местных дорог. За последние пару лет «Башкиравтодор» приобрел уже более 150 единиц новой техники.

- Это системообразующее предприятие региона, которое содержит большую часть автодорог общего пользования и поэтому внимание республики к нему особенное, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Автопарк ДРСУ понемногу превысил к настоящему времени планку в три тысячи единиц техники. И жители региона воочию убеждаются в том, что состояние внутренних дорог изменилось в лучшую сторону.

- В прошлом году мы приобрели 56 единиц техники. Среди них автосамосвалы, трактора, погрузчики, экскаваторы, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, автогрейдеры и легковые автомобили. В этом году мы не снижаем амбиций при поддержке руководства региона, - рассказал «Республике Башкортостан» гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов.

Фото предоставлено пресс-службой минтранса РБ.