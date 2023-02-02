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Вчера, 16:28

Радий Хабиров поблагодарил главу Росавтодора за внимание к Башкирии

Глава республики обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым важнейшие инфраструктурные проекты, которые регион совместно с Росавтодором реализует в республике. Об этом Радий Хабиров написал в своем тг-канале.

Радий Хабиров поблагодарил главу Росавтодора за внимание к Башкирии
Радий Хабиров поблагодарил главу Росавтодора за внимание к Башкирии

В Башкирии продолжается строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга» в обход пяти населенных пунктов и участка автодороги М-12. Поручение президента России предусматривает окончание стройки в 2024 году.

- Возводим Восточный выезд из Уфы. Здесь останавливаться нам никак нельзя. Основные, базовые объекты уже готовы, надеюсь, к концу года эту стройку мы завершим. Следом идем в центр столицы – нам нужно дотянуть улицу имени города Галле до проспекта Салавата Юлаева, - отметил Радий Хабиров.

Упомянул глава республики и капитальный ремонт трассы Р-240 в районе Стерлитамака. Двух полос движения здесь явно недостаточно.  

- Проект готов, оргвопросы решили, рассчитываем на поддержку наших федеральных коллег. Следующая большая задача, которая перед нами стоит, – к 2027 году 85 % дорог опорной сети республики привести в соответствие с нормативами. Кроме того, мы договорились каждый год в территориальном заказе предусматривать 4 млрд рублей на ремонт самых «фонящих» дорог, состояние которых больше всего беспокоит наших жителей. Благодарю Романа Витальевича за внимание к Башкортостану и высокую оценку нашей работы, - подытожил Радий Хабиров.

 

Фото тг-канал Радия Хабирова.

Радий Хабиров поблагодарил главу Росавтодора за внимание к Башкирии
Радий Хабиров поблагодарил главу Росавтодора за внимание к Башкирии
Радий Хабиров поблагодарил главу Росавтодора за внимание к Башкирии
Радий Хабиров поблагодарил главу Росавтодора за внимание к Башкирии
Радий Хабиров поблагодарил главу Росавтодора за внимание к Башкирии
Радий Хабиров поблагодарил главу Росавтодора за внимание к Башкирии
Радий Хабиров поблагодарил главу Росавтодора за внимание к Башкирии
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
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