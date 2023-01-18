В Башкирии в поезде «Орлан» насчитали 500-тысячного пассажира

Антон Артищев вместе с супругой сел в «Орлан» и, разумеется, не ожидал, что станет юбилейным пассажиром. Жена, стало быть, оказалась пассажиром 500 001.

- Южный экспресс из Уфы в Кумертау мы запустили в апреле 2021 года. В том же году, в сентябре, мы продлили его до Оренбурга. Потом к «Орлану» мы добавили «Ласточку», которая ездит по маршруту Западного экспресса – из Уфы в Абдулино и обратно. В минувшем декабре, как и обещали, запустили Восточный экспресс – ежедневный поезд Уфа-Белорецк, - рассказал Радий Хабиров.

Между тем, за 2022 год пригородные поезда в Башкирии перевезли 3 с половиной миллиона пассажиров – на 18 процентов больше позапрошлогоднего уровня.

Фото тг-канал Радия Хабирова