Уфимским водителям «Башавтотранса» увеличили зарплату до 60 тысяч рублей

За прошлый год «Башавтотранс» в целом перевез 120 миллионов пассажиров. И популярность профессии водителя с каждым годом растет. Сейчас в «Башавтотрансе» работает 5,5 тысячи человек, из которых почти половина – водители.

- В целом зарплата подросла – в среднем она составляет 36 тысяч рублей, а водителям проиндексировали на четверть и она достигла 48 тысяч рублей. Но больше всего зарабатывают водители в Уфе – зарплата достигает 60 тысяч рублей, - признался Надир Самиев.

В ходе «трансчаса» глава республики Радий Хабиров поручил перевозчику в летний сезон организовать бесперебойную доставку уфимцев и гостей города по автобусным маршрутам до озера Кашкадан. А еще «Башавтотранс» продолжит обновлять автобусный парк. К лету предприятие закупит 20 новых машин туристического класса.

Фото Александр ДАНИЛОВ.