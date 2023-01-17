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Транспорт
Вчера, 15:30

Уфимским водителям «Башавтотранса» увеличили зарплату до 60 тысяч рублей

Водителям главного перевозчика республика «Башавтотранса» за год проиндексировали зарплату на 25 процентов. Об этом рассказал на «транспортном часе» в правительстве региона гендиректор ГУП «Башавтотранс» Надир Самиев.

Уфимским водителям «Башавтотранса» увеличили зарплату до 60 тысяч рублей
Уфимским водителям «Башавтотранса» увеличили зарплату до 60 тысяч рублей

За прошлый год «Башавтотранс» в целом перевез 120 миллионов пассажиров. И популярность профессии водителя с каждым годом растет. Сейчас в «Башавтотрансе» работает 5,5 тысячи человек, из которых почти половина – водители.

- В целом зарплата подросла – в среднем она составляет 36 тысяч рублей, а водителям проиндексировали на четверть и она достигла 48 тысяч рублей. Но больше всего зарабатывают водители в Уфе – зарплата достигает 60 тысяч рублей, - признался Надир Самиев.

В ходе «трансчаса» глава республики Радий Хабиров поручил перевозчику в летний сезон организовать бесперебойную доставку уфимцев и гостей города по автобусным маршрутам до озера Кашкадан. А еще «Башавтотранс» продолжит обновлять автобусный парк. К лету предприятие закупит 20 новых машин туристического класса.

Фото Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:транспортпассажирыводителибашавтотрансиндексация зарплаттранспортный часправительстворадий хабиров
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