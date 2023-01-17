Малый и средний бизнес Башкирии сможет выкупить арендуемую гостехнику

С 1 марта вступают в силу поправки в федеральные законы, предоставляющие субъектам малого и среднего предпринимательства приоритетное право на покупку арендуемого государственного и муниципального движимого имущества, например, сельскохозяйственной, строительной и иной техники, находящейся в пользовании бизнеса.

- Для получения преференции есть условие – движимое имущество должно находиться у предпринимателей в пользовании в течение не менее одного года. Это и временное владение и аренда. Раньше выкупать можно было только недвижимость. Теперь у субъектов МСП появится преференция на участие в приватизации - вводится специальный внеконкурсный способ приватизации, то есть выкуп малым и средним бизнесом государственного или муниципального движимого имущества, - комментирует Фания Нафикова.

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