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Вчера, 16:37

Малый и средний бизнес Башкирии сможет выкупить арендуемую гостехнику

Движимое имущество, которое субъекты МСП арендуют у государства, с этого года в республике можно выкупать в приоритетном порядке.  Об этом заявила замминистра земельных и имущественных отношений РБ Фания Нафикова.

Малый и средний бизнес Башкирии сможет выкупить арендуемую гостехнику
Малый и средний бизнес Башкирии сможет выкупить арендуемую гостехнику

С 1 марта вступают в силу поправки в федеральные законы, предоставляющие субъектам малого и среднего предпринимательства приоритетное право на покупку арендуемого государственного и муниципального движимого имущества, например, сельскохозяйственной, строительной и иной техники, находящейся в пользовании бизнеса.

- Для получения преференции есть условие – движимое имущество должно находиться у предпринимателей в пользовании в течение не менее одного года. Это и временное владение и аренда. Раньше выкупать можно было только недвижимость. Теперь у субъектов МСП появится преференция на участие в приватизации - вводится специальный внеконкурсный способ приватизации, то есть выкуп малым и средним бизнесом государственного или муниципального движимого имущества, - комментирует Фания Нафикова.

 

Фото pravitelstvorb.ru

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:приватизациявыкуп движимого госимуществамспмалый и средний бизнесарендамзио рбнафикова
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