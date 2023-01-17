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Транспорт
Вчера, 15:50

Бюджет Башкирии субсидировал пассажиров-льготников на 340 миллионов рублей

Республика предоставила субсидий перевозчикам за провоз отдельный категорий граждан в прошлом году на 340 миллионов рублей. Об этом на заседании президиума правительства региона заявили премьер-министр Андрей Назаров.

Бюджет Башкирии субсидировал пассажиров-льготников на 340 миллионов рублей
Бюджет Башкирии субсидировал пассажиров-льготников на 340 миллионов рублей

С каждым годом размер бюджетных субсидий возрастает – за три года они увеличились на 90 миллионов. Таким образом правительство поддерживает транспортные организации. В Башкирии льготники пользуются единым социальным проездным билетом (ЕСПБ). Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов, за 2022 год число поездок по ЕСПБ перевалило за 17 миллионов.

- Субсидии из республиканского бюджета предоставляются с 2014 года. И между прочим, общая сумма расходов транспортных организаций, связанных с перевозкой по ЕСПБ отдельных категорий граждан, только в прошлом году составила более 523 миллионов рублей, - остановился на конкретной цифре Александр Клебанов.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:транспортпассажиры-льготникиеспбветераныучастники боевых действийинвалидысубсидииправительство рб
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