Бюджет Башкирии субсидировал пассажиров-льготников на 340 миллионов рублей

С каждым годом размер бюджетных субсидий возрастает – за три года они увеличились на 90 миллионов. Таким образом правительство поддерживает транспортные организации. В Башкирии льготники пользуются единым социальным проездным билетом (ЕСПБ). Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов, за 2022 год число поездок по ЕСПБ перевалило за 17 миллионов.

- Субсидии из республиканского бюджета предоставляются с 2014 года. И между прочим, общая сумма расходов транспортных организаций, связанных с перевозкой по ЕСПБ отдельных категорий граждан, только в прошлом году составила более 523 миллионов рублей, - остановился на конкретной цифре Александр Клебанов.

Фото Александр ДАНИЛОВ.