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Транспорт
Сегодня, 10:25

«Башавтотранс» перевез за год 120 миллионов пассажиров

Главный перевозчик республики в прошлом году представил на «Транспортном часе», который провел глава региона Радий Хабиров, итоги работы в 2022 году. Объем перевозок «Башавтотранс» смог увеличить на 14 процентов, сообщает пресс-служба правительства.

«Башавтотранс» перевез за год 120 миллионов пассажиров
«Башавтотранс» перевез за год 120 миллионов пассажиров

По сравнению с 2018 годом, когда в Башкирии стартовала транспортная реформа, отметил генеральный директор «Башавтотранса» Надир Самиев, объёмы годовых перевозок выросли на 26 млн пассажиров.

– Для полноценного и качественного обслуживания пассажиров «Башавтотранс» возобновил маршруты, сократил интервалы движения, увеличил график работы автобусов на линии, – подчеркнул  Надир Самиев.

Особое внимание ГУП «Башавтотранс» уделяет оказанию гуманитарной помощи военнослужащим. В 2022 году предприятие выполнило более 1 500 рейсов, доставило четыре гуманитарных конвоя и передало в Луганскую Народную Республику 20 автобусов различного класса.

Год от года падает количество жителей, платящих за проезд наличными. Транспортной картой «Алға» пользуется уже почти половина пассажиров республики. Всего за 2022 год совершено 164 млн поездок, в том числе по карте «Алға» – 76 млн. Мобильным приложением «Алға» пользуются уже более 355 тысяч жителей региона.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:гуп башавтотранс120 миллионов пассажировглавный перевозчиккарта алгатранспортный часрадий хабиров
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