МЧС республики дало советы, как избежать трагедии на дорогах

Скорость вашего движения должна быть достаточно низкой, чтобы полностью контролировать свой автомобиль и видеть дорогу. Не забывайте включить фары.

По возможности не останавливайтесь на обочине трассы во время метели. Вас может не заметить другой автомобиль или фура.

В целом ГУ МЧС России по Башкирии настоятельно рекомендует воздержаться при такой погоде как сегодня от дальних поездок, а если поездку отложить не получается, - взять с собой запас еды, питья, теплых вещей, лопату, дополнительный пауэрбанк для телефона и заправьте бак «под крышку». Перед выездом непременно сообщить близким свой маршрут и примерное время прибытия в пункт назначения.

В критических ситуациях МЧС просит звонить по единому номеру вызова экстренных служб-112.

Кроме того, ФКУ Упрдор «Приуралье» сообщает, что сейчас для обработки и очистки федеральных автотрасс в Башкирии задействовано 99 единиц дорожной техники. М-5 "Урал" чистят 45 машин, Р-240 – 32, за трассой М-7 "Волга" закреплены 22 дорожных машины. О нештатных ситуациях сообщайте в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу «Приуралья»: +7(347) 286-07-18.