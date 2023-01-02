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Транспорт
Вчера, 14:31

МЧС республики дало советы, как избежать трагедии на дорогах

На фоне разыгравшейся в Башкирии снежной стихии, буквально парализовавшей движение на большинстве федеральный автотрасс, ГУ МЧС напомнило автолюбителям о жизненно важный правилах поведения на дорогах.

МЧС республики дало советы, как избежать трагедии на дорогах
МЧС республики дало советы, как избежать трагедии на дорогах

Скорость вашего движения должна быть достаточно низкой, чтобы полностью контролировать свой автомобиль и видеть дорогу. Не забывайте включить фары.

По возможности не останавливайтесь на обочине трассы во время метели. Вас может не заметить другой автомобиль или фура.

В целом ГУ МЧС России по Башкирии настоятельно рекомендует воздержаться при такой погоде как сегодня от дальних поездок, а если поездку отложить не получается, - взять с собой запас еды, питья, теплых вещей, лопату, дополнительный пауэрбанк для телефона и заправьте бак «под крышку». Перед выездом непременно сообщить близким свой маршрут и примерное время прибытия в пункт назначения.

В критических ситуациях МЧС просит звонить по единому номеру вызова экстренных служб-112.

Кроме того, ФКУ Упрдор «Приуралье» сообщает, что сейчас для обработки и очистки федеральных автотрасс в Башкирии задействовано  99 единиц дорожной техники. М-5 "Урал" чистят 45 машин, Р-240 – 32, за  трассой М-7 "Волга" закреплены 22 дорожных машины.  О нештатных ситуациях сообщайте в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу «Приуралья»: +7(347) 286-07-18.

МЧС республики дало советы, как избежать трагедии на дорогах
МЧС республики дало советы, как избежать трагедии на дорогах
МЧС республики дало советы, как избежать трагедии на дорогах
МЧС республики дало советы, как избежать трагедии на дорогах
МЧС республики дало советы, как избежать трагедии на дорогах
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:рекомендации мчснет дороге в плохую погодузимние автозакрыты автотрассы м-5р-240м-7снегопад и метелибуран
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