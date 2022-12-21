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Сегодня, 11:23

Радий Хабиров насчитал четыре миллиона пассажиров аэропорта Уфы

Глава республики поделился на своей странице в соцсетях ожиданием сегодня, 21 декабря, 4-миллионного пассажира в уфимском аэропорту. Этой планки Башкирия достигнет первой в ПФО и второй раз в истории авиасообщения столицы.

Радий Хабиров насчитал четыре миллиона пассажиров аэропорта Уфы
Радий Хабиров насчитал четыре миллиона пассажиров аэропорта Уфы

- Ожидается, что четырёхмиллионный пассажир зарегистрируется на авиарейс именно сегодня, и на десять дней раньше, чем в рекордном прошлом году. Несмотря на сложности в экономике, закрытие привычных международных направлений, люди продолжают летать и даже делают это чаще. Самыми востребованными остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Новосибирск, - написал Радий Хабиров.

Глава республики подтвердил, что  Башкирия продолжает работать над открытием авиарейсов, внутренних и международных. В этом году самолеты из Уфы начали летать в Иркутск, Красноярск, Грозный, Пермь, Омск, Астрахань и Нарьян-Мар. В расписание добавились Астана, Актау, Алматы, Наманган. Идут переговоры о запуске авиарейсов в Самарканд, Минск и Тель-Авив.

 

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Радий Хабиров насчитал четыре миллиона пассажиров аэропорта Уфы
Радий Хабиров насчитал четыре миллиона пассажиров аэропорта Уфы
Радий Хабиров насчитал четыре миллиона пассажиров аэропорта Уфы
Радий Хабиров насчитал четыре миллиона пассажиров аэропорта Уфы
Радий Хабиров насчитал четыре миллиона пассажиров аэропорта Уфы
Радий Хабиров насчитал четыре миллиона пассажиров аэропорта Уфы
Радий Хабиров насчитал четыре миллиона пассажиров аэропорта Уфы
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:авиапассажиры в уфе4 миллионаабсолютный рекордсамолетымеждународный аэропорт уфаглава республикирадий хабиров
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