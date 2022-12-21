Радий Хабиров насчитал четыре миллиона пассажиров аэропорта Уфы

- Ожидается, что четырёхмиллионный пассажир зарегистрируется на авиарейс именно сегодня, и на десять дней раньше, чем в рекордном прошлом году. Несмотря на сложности в экономике, закрытие привычных международных направлений, люди продолжают летать и даже делают это чаще. Самыми востребованными остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Новосибирск, - написал Радий Хабиров.

Глава республики подтвердил, что Башкирия продолжает работать над открытием авиарейсов, внутренних и международных. В этом году самолеты из Уфы начали летать в Иркутск, Красноярск, Грозный, Пермь, Омск, Астрахань и Нарьян-Мар. В расписание добавились Астана, Актау, Алматы, Наманган. Идут переговоры о запуске авиарейсов в Самарканд, Минск и Тель-Авив.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.