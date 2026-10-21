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21 Октября , 11:21

К уфимскому кампусу подвели две кабельные линии электропередач

Межвузовский студенческий кампус в Уфе будет обеспечен надежным электроснабжением, сообщает пресс-служба «Башкирэнерго».

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К уфимскому кампусу подвели две кабельные линии электропередачК уфимскому кампусу подвели две кабельные линии электропередач
К уфимскому кампусу подвели две кабельные линии электропередач

Сейчас на объекте ведут строительство электросетевой инфраструктуры. На текущий момент завершены работы по прокладке двух кабельных линий электропередачи 6 кВ от распределительного пункта до трансформаторной подстанции, что должно обеспечить надежную связь нового объекта с городской энергосистемой.

Внутри подстанции специалисты установили основное силовое оборудование — четыре силовых трансформатора мощностью по 1600 кВА каждый. Эта конфигурация позволит обеспечить необходимый запас мощности для будущих учебных корпусов и лабораторий кампуса.

Параллельно с этим ведется прокладка кабельных линий методом горизонтально направленного бурения, идущих от подстанции, на которой также проведен большой объем работ в рамках проекта. На подстанции также смонтировано оборудование определения места поврежденного фидера. Кроме того, расширена система оперативного постоянного тока (установлен дополнительный шкаф распределения опертока) и проведены работы по телемеханизации смонтированного оборудования.

Строительство межвузовского кампуса идет в соответствии с графиком, а уфимские электросетевики вместе с подрядными организациями вышли на финишную прямую по созданию внутренней энергетической инфраструктуры масштабного объекта.

Фото: пресс-служба «Башкирэнерго».

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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