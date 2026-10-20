УУНиТ получил премию за лучшую экосистему технологического предпринимательства

Как отмечают в университете, за достижением стоит работа наставников, преподавателей, сотрудников управления проектной работы и предпринимательства, партнеров и самих студентов. В УУНиТ создается среда, где рождаются инновационные идеи и формируются кадры для технологического лидерства страны и экономического развития региона.

По итогам 2025 года Башкирия заняла 13-е место в рейтинге научно-технологического развития, набрав 50,32 балла из 100 возможных. Годом ранее регион был на 15-й строчке с результатом 51,64 балла. Ректор УУНиТ Вадим Захаров связывает лидерство передовых регионов с высоким уровнем развития науки и технологий, наличием большого числа научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и активной работой высокотехнологичных производств.

— Уфимский университет — хороший пример того, как локальный центр может работать на результат, — комментирует Вадим Захаров. — Чтобы усилить его вклад в инновационное развитие региона, имеет смысл углублять партнерство с промышленными предприятиями, развивать междисциплинарные проекты, участвовать в федеральных программах и привлекать к проектам студентов и аспирантов.

Научно-технологическое развитие вуза строится вокруг прорывных исследований, тесной связи с индустрией, развития инфраструктуры и поддержки молодых кадров. Университет участвует в программах «Приоритет-2030» и Передовых инженерных школ. В ПИШ «Моторы будущего» действуют студенческие конструкторские бюро, где учащиеся решают реальные инженерные задачи. Для коммерциализации разработок создан Центр трансфера технологий.

В УУНиТ также развивают технологическое предпринимательство: формируются команды, запускаются стартапы, работают коворкинги. Университет является лидером по числу выигранных стартапов-миллионеров, а многие студенческие проекты уже востребованы производством. Цель вуза — создать экосистему, где знания генерируются и эффективно внедряются в экономику и промышленность, способствуя технологическому суверенитету региона и страны.

Фото: пресс-служба УУНиТ.