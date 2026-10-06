Башкирия и Казахстан договорились о партнёрстве в IT-сфере

Форум был приурочен к объявленному в Казахстане Году цифровизации и искусственного интеллекта, став центральным событием технологической повестки региона.

Главным итогом визита стало подписание соглашения между Ассоциацией развития информационных технологий Республики Башкортостан и казахстанским Национальным агентством по развитию инноваций «QazInnovations». Документ предусматривает совместную работу по целому ряду направлений: от цифровизации и коммерциализации технологий до поддержки технологического предпринимательства и обмена опытом.

Стороны планируют не ограничиваться формальными договорённостями. В планах — создание рабочих групп, проведение регулярных консультаций и встреч, а также совместная разработка планов мероприятий и обмен аналитическими данными. Олег Ли, комментируя подписание, подчеркнул значимость соглашения для обеих сторон:

— Башкортостан обладает множеством успешных практик в IT-сфере и цифровизации, являясь одним из регионов-лидеров по данным направлениям. Заключенное соглашение позволит республикам диверсифицировать работы по развитию совместных проектов, а также поспособствует выходу технологических компаний на рынки России и Казахстана. Форум в Астане собрал более 20 тысяч участников из свыше 100 стран. Площадка объединила представителей бизнеса, исследователей, инвесторов и государственных структур для диалога о будущем цифровой экономики. Деловую программу открыло пленарное заседание с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Фото: пресс-служба правительства РБ.