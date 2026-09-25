В 28 малых населенных пунктах Башкирии появилась сотовая связь

В 19 районах Башкирии оператор обеспечил связью малонаселенные деревни: связь МТС появилась в деревнях, где проживают от ста до тысячи человек. Суммарно доступ к сети получили более 12 тысяч местных жителей.

Как прокомментировал ситуацию министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин, операторы проводят большую работу по расширению покрытия мобильной связью и интернетом территории региона. Это приносит существенную пользу малым населенным пунктам, позволяя их жителям трудиться удаленно, получать государственные услуги и общаться со своими родными и близкими на расстоянии.

В текущем году оператор провел масштабную работу по расширению LTE-покрытия в регионе. Наибольшее количество новых интернет-локаций (четыре) насчитывается на карте Бакалинского района, в Бирском и Федоровском районах — три, в Туймазинском и Давлекановском районах — два, в остальных районах открылось по одной новой интернет-локации. Качественный мобильный интернет позволил обеспечить сельчан доступом к необходимым государственным, социальным и образовательным сервисам через мобильные приложения и дал возможность доступа к развлекательным приложениям для проведения интересного досуга: онлайн-кинотеатру, музыкальным приложениям и книжным сервисам.

Качественная связь пришла в Илишевский, Бирский, Белокатайский, Салаватский, Бакалинский, Давлекановский, Архангельский, Федоровский, Баймакский, Кигинский, Туймазинский, Абзелиловский, Гафурийский, Дюртюлинский, Бураевский, Куюргазинский, Благоварский, Белорецкий, Аургазинский районы.

Фото пресс-службы правительства РБ.