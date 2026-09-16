В Уфе стартовал международный форум по цифровым технологиям и ИИ

Форум организован при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, рассказали в пресс-службе УУНиТ. В нем принимают участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также Ирана, Омана, Индонезии и ряда российских регионов. Ведущие ученые и специалисты представляют в общей сложности 25 университетов, институтов и национальных академий наук.

В течение двух дней будут работать секции по цифровой гуманитаристике, цифровой химии, современной инженерии, цифровым технологиям в полилингвальной образовательной среде, работе с большими данными и искусственному интеллекту. Стратегическая цель форума — расширение академической кооперации между вузами стран СНГ и развитие междисциплинарных цифровых исследований.

Заместитель премьер-министра РБ Олег Ли отметил значимость события для региона: «Международный форум — это демонстрация того, как крупнейший университет региона внедряет искусственный интеллект в инженерные, естественно-научные, экономические и гуманитарные программы. Здесь закладывается кадровый фундамент для технологического прорыва. Вуз готовит специалистов, которые умеют применять ИИ не абстрактно, а в конкретной отраслевой повестке — в промышленности, медицине, образовании и управлении. Именно такие профессионалы сегодня нужны больше всего нашей республике и стране в целом».

Он добавил, что сегодня в УУНиТ обучаются более 2500 студентов из стран СНГ. А когда они вернутся домой, то приобретенные ИТ- и ИИ-компетенций помогут им приносить пользу экономикам своих стран и укреплять общее технологическое пространство.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева подчеркнула важность форума для международного сотрудничества: «Международный форум на базе Уфимского университета науки и технологий — это уникальная научная площадка и практический инструмент выстраивания долгосрочных связей между странами СНГ. Участие представителей шести государств ближнего зарубежья и 25 ведущих вузов, институтов и национальных академий наук демонстрирует авторитет Башкортостана и УУНиТ в области ИТ и внедрения искусственного интеллекта».

Она также подчеркнула, что особенно рада видеть представителей Беларуси — стратегического партнера Башкирии. Белорусские образовательные и индустриальные партнеры совместно с Уфимским университетом реализуют ряд совместных проектов: готовят кадры для российско-белорусского авиационного проекта «Освей», ведут образовательные программы по фотонике, радиоэлектронике, археологии, истории, гидрометеорологии и материаловедению.

На открытии форума ректор УУНиТ Вадим Захаров напомнил, что УУНиТ по праву считается центром исследований и подготовки кадров для ИТ-сферы Башкирии и России. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский пожелал участникам успешной работы и весомого вклада в ответственное применение цифровых технологий и искусственного интеллекта в науке и образовании. Специальный гость форума, национальный координатор Сетевого университета ШОС в Иране Бехруз Абтахи особо подчеркнул, что мероприятие дает возможность специалистам дружественных стран познакомиться и рассмотреть планы совместных исследований в критически важных областях.

В пленарной части прозвучали доклады о цифровом образовании и сетевых университетах, сотрудничестве в сфере ИИ, анализе больших данных, регулировании ИИ в науке и образовании, академической этике и создании ИИ-инфраструктуры для национальных языков СНГ. Во второй половине дня работа форума продолжится секционными заседаниями, а участники и гости ознакомятся с инфраструктурой, научно-исследовательской и образовательной базой УУНиТ, совершат экскурсии по Уфе и Башкирии.

Фото: пресс-служба УУНиТ.