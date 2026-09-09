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Технологии
9 Сентября , 03:58

Аспирант УГНТУ создал «умный» блок для защиты сетей от хакеров

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете создана уникальная аппаратная система защиты сетевого оборудования. Разработчик — аспирант IT-института Эрик Хакимов — предложил модуль, который работает на физическом уровне и предотвращает остановку производства из-за кибератак.

Аспирант УГНТУ создал «умный» блок для защиты сетей от хакеровАспирант УГНТУ создал «умный» блок для защиты сетей от хакеров
Аспирант УГНТУ создал «умный» блок для защиты сетей от хакеров

Идея родилась во время производственной практики будущего инженера. Его детище — изолированный сопроцессор безопасности для коммутаторов. Он не только круглосуточно мониторит трафик, но и способен в автоматическом режиме восстанавливать устройство после сбоя, что недоступно классическим программным антивирусам, рассказали в пресс-службе вуза.

«Мы внедрили базовую версию в линейку L3-коммутаторов. Основная сложность была в адаптации модуля под существующее железо заказчика», — пояснил Эрик Хакимов.

Проект уже получил грантовую поддержку фонда «Умник», а несколько серий оборудования с новым блоком прошли госсертификацию и включены в реестр минпромторга. В настоящее время тестирование проходит на мощностях компании ООО «АЙТИЛУК». В планах аспиранта — расширить функционал модуля для более широкого спектра устройств и побороться за грант программы «Старт».

Особую ценность разработка представляет для госкомпаний и центров обработки данных, где вопрос импортозамещения стоит особенно остро. Благодаря этому изобретению уфимское предприятие может гарантировать непрерывность работы даже в условиях внешнего цифрового давления.

Фото: пресс-служба УГНТУ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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