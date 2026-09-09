Аспирант УГНТУ создал «умный» блок для защиты сетей от хакеров

Идея родилась во время производственной практики будущего инженера. Его детище — изолированный сопроцессор безопасности для коммутаторов. Он не только круглосуточно мониторит трафик, но и способен в автоматическом режиме восстанавливать устройство после сбоя, что недоступно классическим программным антивирусам, рассказали в пресс-службе вуза.

«Мы внедрили базовую версию в линейку L3-коммутаторов. Основная сложность была в адаптации модуля под существующее железо заказчика», — пояснил Эрик Хакимов.

Проект уже получил грантовую поддержку фонда «Умник», а несколько серий оборудования с новым блоком прошли госсертификацию и включены в реестр минпромторга. В настоящее время тестирование проходит на мощностях компании ООО «АЙТИЛУК». В планах аспиранта — расширить функционал модуля для более широкого спектра устройств и побороться за грант программы «Старт».

Особую ценность разработка представляет для госкомпаний и центров обработки данных, где вопрос импортозамещения стоит особенно остро. Благодаря этому изобретению уфимское предприятие может гарантировать непрерывность работы даже в условиях внешнего цифрового давления.

Фото: пресс-служба УГНТУ.