Башкирия улучшила свои позиции в Индексе цифровой экосистемы России

Как отмечают составители рейтинга, он оценивает зрелость региональной цифровой среды в части государственных и муниципальных услуг. В исследование вошли 85 субъектов Российской Федерации.

Башкирия заняла 20-е место с результатом 60,76 балла. В первом рейтинге 2025 года республика находилась на 35-й позиции с 52,28 балла. За год Башкортостан поднялся на 15 мест и прибавил 8,48 балла, или 16,2%. Это лучшая динамика среди российских регионов.

«Рост зафиксирован по всем четырем направлениям. Оценка масштаба инфраструктуры повысилась с 8,6 до 11,6 балла, глубины сервисов - с 18,3 до 19,8, технологичности - с 6,3 до 8,3, пользовательского опыта - с 7,2 до 7,8. По пользовательскому опыту Башкортостан вошел в десятку сильнейших субъектов страны, разделив результат 7,8 балла с Московской и Липецкой областями. Флагманской практикой республики авторы рейтинга назвали цифровую экосистему пчеловодства «Цифровой улей 2.0» - отметили аналитики.

Высокую динамику Башкирии прокомментировал кандидат политических наук, доцент кафедры «Международные отношения, история и востоковедение» УГНТУ Артур Сулейманов:

– Радий Хабиров последовательно выстраивает цифрову повестку региона. В этом проявляется стратегическая и управленческая мудрость руководителя и его личная вовлеченность в процессы. За этим успехом стоят конкретные решения, как институциональные, так и инфраструктурные. С одной стороны, в республике назначен вице-премьер курирующий цифровую сферу, а с другой - есть предметное понимание внедрения цифровых инструментов в практические области. И это не только госсектор, но и промышленность, бизнес, туризм. Напомню, что Башкортостан является одним из лидеров среди российских регионов по применению цифровых инструментов в жизненно-важных сферах деятельности. Отдельно можно упомянуть связку "вузы - научные сообщества - индустрия", которая сегодня очень эффективно работает. В том числе и в вопросах цифровизации. Радий Хабиров и его команда координируют эту деятельность, что дает ощутимый результат и отражается в рейтингах.

Иллюстрация: сайт Цифровойулей.рф