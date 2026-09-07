Учёные из Уфы создали ТЭНы, работающие при температуре до 1200 °C

Ученые УГНТУ совместно с инженерами Научно-производственной ассоциации «Технопарк АТ» разработали высокотемпературные патронные электронагреватели (ТЭНы), выдерживающие до 1200 °C. Это почти вдвое выше показателей большинства отечественных аналогов, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Традиционные ТЭНы хороши для бытовых задач, но для серьезной промышленности их «температурного потолка» часто не хватает. При обработке жаропрочных сплавов и титана предприятиям приходится использовать громоздкие муфельные печи, что съедает пространство цехов и увеличивает себестоимость продукции. Новая разработка уфимцев — это компактный и мощный инструмент, который легко встраивается в существующие линии.

Инженерам удалось преодолеть температурный барьер за счет тройного ноу-хау: особой конструкции самого нагревателя, уникального состава диэлектрического наполнителя и собственных технологий нанесения изоляции. Как поясняют разработчики, их рецептура наполнителя не имеет мировых аналогов. В теории это позволяет разогнать ТЭНы и до 1600 °C — например, для задач сверхчистого вакуумного производства.

Важность проекта уже оценили на уровне правительства региона. Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуард Мустафин отметил, что это яркий пример, когда академическая наука оперативно отвечает на запросы реального сектора. «Важно, что разработчики не застряли в лабораториях, а уже перешли к производственным испытаниям и готовят линию для серийного выпуска», — подчеркнул замминистра.

Сфера применения новых нагревателей охватывает несколько отраслей. В машиностроении они обеспечивают локальный нагрев пресс-форм и штамповку сложных деталей. В нефтегазовой отрасли помогают очищать резервуары и разогревать вязкие мазуты и битум. В аэрокосмической промышленности используются при термообработке элементов конструкций летательных аппаратов. Кроме того, нагреватели можно адаптировать под геометрию любых крупногабаритных изделий. А если один элемент выйдет из строя, его замена займет минуты, а не часы.

На данный момент опытные образцы успешно прошли лабораторные тесты и сейчас проходят «обкатку» в реальных заводских условиях. Команда УГНТУ уже приступила к проектированию автоматизированной технологической линии. Планируется, что серийное производство стартует в ближайшее время. Проект реализуется при грантовой поддержке федеральной программы «Приоритет-2030».

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведут правительство и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.