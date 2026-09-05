Легендарный Ка‑32А совершил более ста вылетов, чтобы потушить пожары в Башкирии

Представитель госкомитета Башкирии по ЧС рассказал журналистам «БИ», что вертолет, который выпускается Кумертауским авиапредприятием, пользуется большой востребованностью во всём мире. Это надёжная всепогодная машина с высокой манёвренностью, эффективная в горах, лесах и городской застройке.

Специалист разъяснил, что для пожаротушения используется водосливное устройство ВСУ-5. При висении забор воды занимает около минуты с глубины от 0,5 м, что удобно для малых рек. Также есть мягкая ёмкость на тросе объёмом 5000 л — она заполняется за 17 секунд, но требует глубины не менее 1,5 м, зато сбрасывает до 900 л/с, позволяя накрывать большие площади.

Вертолёт оснащён прожектором SX-16, громкоговорителем, внешней подвеской и метеорадаром для круглосуточной работы. С 2022 года экипажи «Ястребов» выполняют авиаразведку, мониторинг пожаров и паводков, поиск и спасение людей, тушение лесных и техногенных пожаров.

За время эксплуатации совершено более ста вылетов, налёт свыше 500 часов, потушены десятки очагов, проведены эвакуации. Несмотря на сложные погодные условия, соосная схема винтов и современное оборудование обеспечивают надёжность, делая авиацию ЧС ключевым инструментом в борьбе с катастрофами в регионе.

Фото: Валерий ШАХОВ.