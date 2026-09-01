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Технологии
1 Сентября , 04:41

Учёные из Уфы разработали наиболее эффективную технологию сжижения газа

Резидент Евразийского НОЦ, уфимский холдинг «ПЕГАЗ», разработал и запатентовал инновационную гибридную технологию сжижения природного газа (СПГ). По расчетам ученых, новое решение не просто превосходит зарубежные аналоги, но и способно работать там, где другие технологии «пасуют» — от вечной мерзлоты до тропиков.

Учёные из Уфы разработали наиболее эффективную технологию сжижения газаУчёные из Уфы разработали наиболее эффективную технологию сжижения газа
Учёные из Уфы разработали наиболее эффективную технологию сжижения газа

Заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев уже оценил стратегическое значение разработки:

— Для промышленности такие проекты — фундамент независимости. Собственные компетенции позволяют нам уходить от импортных лицензий, повышать эффективность производств и, что особенно ценно для Башкирии, создавать эти решения у себя в республике, объединяя заводской опыт с научным потенциалом.

Мировой рынок СПГ сегодня на 70% завязан на теплый климат, а в Арктике работают лишь единичные заводы. Инженеры из Уфы решили проблему универсальности. Вместо классической схемы с компрессионным охлаждением (как в распространенной технологии C3MR), они предложили тригенерационный контур. Эта система утилизирует «бросовое» тепло от компрессоров, что позволило в два раза эффективнее использовать энергию топливного газа и серьезно снизить затраты, рассказали в пресс-службе правительства РБ.

Экономический эффект от применения уфимской технологии поражает воображение. В тропических условиях она способна снизить себестоимость сжижения газа и увеличить прибыль предприятия до 26%. Для крупного завода мощностью 5–6 млн тонн в год это означает дополнительную прибыль в размере 300–400 миллионов евро.

При этом разработка полностью российская, что критично в условиях ухода западных поставщиков. Как отметил директор АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков, «это яркий пример того, как наука и бизнес идут рука об руку. Появление такой технологии — вклад в технологическую независимость всей отрасли. Она создана у нас, в Уфе, а значит, мы участвуем в решении важнейших государственных задач».

Председатель Совета директоров НИПИ ПЕГАЗ, кандидат технических наук Искандер Сунгатуллин подчеркивает универсальность разработки:

— Долгое время считалось, что если технология работает в тепле, она подойдет и для Севера. Наши расчеты опровергают это. Мы делали ставку на решение, которое не теряет КПД ни в условиях вечной мерзлоты, ни при высокой влажности. Оно востребовано для российских арктических проектов и для стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Новизна инженерной мысли уже подтверждена патентом. А сам проект стал возможен благодаря развитию научно-образовательной инфраструктуры в регионе.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведут правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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