Учёные из Уфы разработали наиболее эффективную технологию сжижения газа

Заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев уже оценил стратегическое значение разработки:

— Для промышленности такие проекты — фундамент независимости. Собственные компетенции позволяют нам уходить от импортных лицензий, повышать эффективность производств и, что особенно ценно для Башкирии, создавать эти решения у себя в республике, объединяя заводской опыт с научным потенциалом.

Мировой рынок СПГ сегодня на 70% завязан на теплый климат, а в Арктике работают лишь единичные заводы. Инженеры из Уфы решили проблему универсальности. Вместо классической схемы с компрессионным охлаждением (как в распространенной технологии C3MR), они предложили тригенерационный контур. Эта система утилизирует «бросовое» тепло от компрессоров, что позволило в два раза эффективнее использовать энергию топливного газа и серьезно снизить затраты, рассказали в пресс-службе правительства РБ.

Экономический эффект от применения уфимской технологии поражает воображение. В тропических условиях она способна снизить себестоимость сжижения газа и увеличить прибыль предприятия до 26%. Для крупного завода мощностью 5–6 млн тонн в год это означает дополнительную прибыль в размере 300–400 миллионов евро.

При этом разработка полностью российская, что критично в условиях ухода западных поставщиков. Как отметил директор АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков, «это яркий пример того, как наука и бизнес идут рука об руку. Появление такой технологии — вклад в технологическую независимость всей отрасли. Она создана у нас, в Уфе, а значит, мы участвуем в решении важнейших государственных задач».

Председатель Совета директоров НИПИ ПЕГАЗ, кандидат технических наук Искандер Сунгатуллин подчеркивает универсальность разработки:

— Долгое время считалось, что если технология работает в тепле, она подойдет и для Севера. Наши расчеты опровергают это. Мы делали ставку на решение, которое не теряет КПД ни в условиях вечной мерзлоты, ни при высокой влажности. Оно востребовано для российских арктических проектов и для стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Новизна инженерной мысли уже подтверждена патентом. А сам проект стал возможен благодаря развитию научно-образовательной инфраструктуры в регионе.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведут правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.