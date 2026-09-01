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Технологии
1 Сентября , 04:56

Биотехнологи из Уфы создают «живой щит» для почв, пострадавших от нефти

Ученые Уфимского университета науки и технологий в рамках программы «Приоритет 2030» разрабатывают инновационную технологию восстановления земель после разливов нефти. Вместо дорогостоящего сжигания и химической обработки они предлагают использовать симбиоз растений и полезных бактерий.

Биотехнологи из Уфы создают «живой щит» для почв, пострадавших от нефтиБиотехнологи из Уфы создают «живой щит» для почв, пострадавших от нефти
Биотехнологи из Уфы создают «живой щит» для почв, пострадавших от нефти

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отметил, что Россия занимает второе место в мире по добыче нефти, и каждая тонна углеводородов оставляет после себя экологический след. Традиционные методы очистки зачастую лишь переносят загрязнение из одного места в другое. Альтернативой стала фиторемедиация — технология, при которой растения и микроорганизмы разрушают токсичные соединения прямо в грунте.

Руководитель проекта, доктор биологических наук профессор Рашит Фархутдинов пояснил, что главными «чистильщиками» выступают бактерии-нефтедеструкторы, а растения создают для них комфортную среду: рыхлят почву, насыщают ее кислородом и выделяют питательные вещества, стимулирующие рост микробов.

Особый интерес у ученых вызвали декоративные виды. В ходе мониторинга 30 растений сотрудники кафедры биохимии (доценты Юлия Сотникова и Анна Григориади) выделили лидеров: настурцию, подсолнечник декоративный, календулу и ипомею. Они не только выживают в загрязненной среде, но и помогают выводить тяжелые металлы, сопутствующие нефти.

Сегодня биотехнологи тестируют совместное применение растений и препаратов на основе местных штаммов бактерий (родов Rhodococcus, Acinetobacter и Bacillus). Ближайшая цель — подобрать оптимальные пары «растение + микроб» для разных типов почв и климатических зон России, чтобы превратить токсичные земли в цветущие ландшафты.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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