Биотехнологи из Уфы создают «живой щит» для почв, пострадавших от нефти

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отметил, что Россия занимает второе место в мире по добыче нефти, и каждая тонна углеводородов оставляет после себя экологический след. Традиционные методы очистки зачастую лишь переносят загрязнение из одного места в другое. Альтернативой стала фиторемедиация — технология, при которой растения и микроорганизмы разрушают токсичные соединения прямо в грунте.

Руководитель проекта, доктор биологических наук профессор Рашит Фархутдинов пояснил, что главными «чистильщиками» выступают бактерии-нефтедеструкторы, а растения создают для них комфортную среду: рыхлят почву, насыщают ее кислородом и выделяют питательные вещества, стимулирующие рост микробов.

Особый интерес у ученых вызвали декоративные виды. В ходе мониторинга 30 растений сотрудники кафедры биохимии (доценты Юлия Сотникова и Анна Григориади) выделили лидеров: настурцию, подсолнечник декоративный, календулу и ипомею. Они не только выживают в загрязненной среде, но и помогают выводить тяжелые металлы, сопутствующие нефти.

Сегодня биотехнологи тестируют совместное применение растений и препаратов на основе местных штаммов бактерий (родов Rhodococcus, Acinetobacter и Bacillus). Ближайшая цель — подобрать оптимальные пары «растение + микроб» для разных типов почв и климатических зон России, чтобы превратить токсичные земли в цветущие ландшафты.

Фото: пресс-служба УУНиТ.