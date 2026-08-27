В УГНТУ создали корсет, который лечит сколиоз и выглядит как модный аксессуар

Сам автор проекта знает проблему не понаслышке: более десяти лет Алия сама носит различные корсеты — от стандартных медицинских до декоративных. Именно личный опыт подсказал, что существующие модели либо эффективны, но не эстетичны, либо красивы, но бесполезны, а иногда даже вредны.

«Жесткость, неудобство, а главное — внешний вид, из-за которого приходится прятать корсет под многослойной одеждой и испытывать психологический дискомфорт, — все это я прочувствовала на себе», — рассказывает стартапер.

Разработанная в УГНТУ модель объединяет медицинскую функциональность и эстетику. Главная «фишка» — асимметричная конструкция с зонированием жесткости: на вогнутой стороне искривления устанавливаются жесткие пластины для активной коррекции, а на выпуклой — гибкие спиральные вставки для комфорта. Корсет шьется по индивидуальным меркам с учетом типа и степени сколиоза. При этом используются модные ткани (джинса с добавлением спандекса, атлас), декоративная шнуровка и хлопковый гипоаллергенный подклад. Дополнительно можно вшить датчик сутулости — он напомнит владелице о необходимости держать спину ровно. «Ни один из конкурентов не предлагает такого сочетания качеств», — подчеркивает разработчица.

Проект уже получил серьезную поддержку: Алия выиграла грант в 1 млн рублей в конкурсе «Студенческий стартап», что позволило ускорить запуск производства, закупить оборудование и провести первые рекламные кампании. За восемь месяцев идея превратилась в готовый прототип премиум-корсета индивидуального пошива. Изделие прошло оценку по 40-балльной методике и набрало 38 баллов — высшая категория качества.

Сейчас проект находится на стадии мелкосерийного производства. Уже есть предварительные договоренности с реабилитационными центрами и клиниками Уфы, которые готовы рекомендовать новинку своим пациентам как альтернативу стандартным медицинским моделям. Ведется сбор предзаказов от первых клиентов.

В ближайшие два года Алия планирует выйти на мощность 144–300 корсетов в год, получить государственную субсидию для молодых предпринимателей, запустить интернет-магазин и представить товар на маркетплейсах. А в перспективе — разработать мужские и детские модели, расширить цветовую и фактурную палитру тканей, а также создать онлайн-сервис с 3D-сканированием для удаленного индивидуального пошива.

«Для меня этот проект — не просто бизнес, а миссия. Я хочу сделать жизнь людей с нарушением осанки комфортнее и красивее. Эксперты оценили социальную значимость, инновационность и проработанную бизнес-модель. Энергия победы вдохновляет двигаться дальше и доказывать, что здоровье и красота могут быть неразлучны», — делится Алия Фархетдинова.

Фото: пресс-служба УГНТУ.

