+16 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Технологии
27 Августа , 09:32

Еще один производитель стал дипломантом проекта «Продукт Башкортостана»

Компания из Туймазов освоила полный цикл производства герметиков, сообщает пресс-служба правительства РБ.  

Еще один производитель стал дипломантом проекта «Продукт Башкортостана»Еще один производитель стал дипломантом проекта «Продукт Башкортостана»
Еще один производитель стал дипломантом проекта «Продукт Башкортостана»

ООО «Саннэ» из города Туймазы стало дипломантом проекта «Продукт Башкортостана». Предприятие, которое было основано в 2023 году, занимается изготовлением клея-герметика. Его мощности позволяют выпускать до 4 тонн продукции в сутки.

Как отметил министр торговли и услуг Башкирии Константин Климин, в настоящее время дипломантами проекта «Продукт Башкортостана» являются 914 предприятий. Из них 729 занимаются производство пищевых продуктов и 185 – непродовольственных товаров. Знаком проекта маркируется более 37 тысяч наименований продукции. 

ООО «Саннэ» организовало полный цикл промышленного выпуска. Его цеха оснащены современным оборудованием с собственной лабораторией, а ассортимент включает восемь видов акриловых и силиконовых герметиков для профессионального монтажа и отделки. По словам руководства предприятия,

В дальнейшем ООО «Саннэ» планирует нарастить объемы производства и нарастить мощности.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru