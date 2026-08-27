Еще один производитель стал дипломантом проекта «Продукт Башкортостана»

ООО «Саннэ» из города Туймазы стало дипломантом проекта «Продукт Башкортостана». Предприятие, которое было основано в 2023 году, занимается изготовлением клея-герметика. Его мощности позволяют выпускать до 4 тонн продукции в сутки.

Как отметил министр торговли и услуг Башкирии Константин Климин, в настоящее время дипломантами проекта «Продукт Башкортостана» являются 914 предприятий. Из них 729 занимаются производство пищевых продуктов и 185 – непродовольственных товаров. Знаком проекта маркируется более 37 тысяч наименований продукции.

ООО «Саннэ» организовало полный цикл промышленного выпуска. Его цеха оснащены современным оборудованием с собственной лабораторией, а ассортимент включает восемь видов акриловых и силиконовых герметиков для профессионального монтажа и отделки. По словам руководства предприятия,

В дальнейшем ООО «Саннэ» планирует нарастить объемы производства и нарастить мощности.

Фото пресс-службы правительства РБ.