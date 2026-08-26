Учёные из Уфы создают «умные» диагностические системы для нефтяной отрасли

В рамках федеральной программы «Приоритет 2030» команда под руководством профессора Рима Валиуллина сосредоточилась на решении острейших проблем топливно-энергетического комплекса: импортозамещении оборудования и повышении экологической безопасности добычи, рассказали в пресс-службе вуза.

Созданная в университете уникальная аппаратура активной термометрии уже прошла опытно-промысловые испытания на объектах ПАО «Татнефть» и «Лукойл-Западная Сибирь». В итоге компания «ТНГ-АлГИС» выступила с инициативой организовать совместное производство этих приборов.

— Мы не просто следуем за потребностями рынка, а стараемся предлагать решения на опережение, особенно в условиях ухода зарубежных технологий, — подчеркнул ректор УУНиТ Вадим Захаров. — В этом году мы планируем представить конкретные продукты для контроля разработки месторождений и экологического мониторинга, которые уже сегодня востребованы «Роснефтью», «Газпром нефтью» и ведущими сервисными компаниями.

Одной из «жемчужин» проекта стала разработка программного обеспечения на основе нейросетей. Оно анализирует термограммы, полученные от распределенных датчиков, и позволяет в режиме реального времени контролировать состояние действующего фонда скважин. Сейчас программа проходит финальную верификацию на реальных промысловых данных.

Кроме того, по запросу нефтяников ученые сконструировали новый скважинный прибор с низкочастотным электромагнитным воздействием. Инженерам удалось решить сложнейшую техническую задачу: значительно снизить уровень помех и повысить надежность сбора информации, усовершенствовав электронику и прижимные механизмы.

Главным итогом работы должно стать создание на базе УУНиТ Центра стандартизации и метрологии оптоволоконных систем. Эта площадка, создаваемая совместно с индустриальными партнерами, призвана превратить разрозненные эксперименты в отраслевой стандарт промышленной безопасности. Внедрение этих технологий не только повысит эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов, но и обеспечит надежный экологический мониторинг недр, что критически важно для сохранения природы региона.

Фото: пресс-служба УУНиТ.