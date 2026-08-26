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Технологии
26 Августа , 10:46

Учёные из Уфы создают «умные» диагностические системы для нефтяной отрасли

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) вышел на финишную прямую реализации масштабного стратегического проекта, призванного укрепить технологический суверенитет России в нефтегазовой сфере. Разработки ученых вуза уже проходят испытания на промыслах крупнейших компаний страны и готовятся к серийному производству.

Учёные из Уфы создают «умные» диагностические системы для нефтяной отраслиУчёные из Уфы создают «умные» диагностические системы для нефтяной отрасли
Учёные из Уфы создают «умные» диагностические системы для нефтяной отрасли

В рамках федеральной программы «Приоритет 2030» команда под руководством профессора Рима Валиуллина сосредоточилась на решении острейших проблем топливно-энергетического комплекса: импортозамещении оборудования и повышении экологической безопасности добычи, рассказали в пресс-службе вуза.

Созданная в университете уникальная аппаратура активной термометрии уже прошла опытно-промысловые испытания на объектах ПАО «Татнефть» и «Лукойл-Западная Сибирь». В итоге компания «ТНГ-АлГИС» выступила с инициативой организовать совместное производство этих приборов.

— Мы не просто следуем за потребностями рынка, а стараемся предлагать решения на опережение, особенно в условиях ухода зарубежных технологий, — подчеркнул ректор УУНиТ Вадим Захаров. — В этом году мы планируем представить конкретные продукты для контроля разработки месторождений и экологического мониторинга, которые уже сегодня востребованы «Роснефтью», «Газпром нефтью» и ведущими сервисными компаниями.

Одной из «жемчужин» проекта стала разработка программного обеспечения на основе нейросетей. Оно анализирует термограммы, полученные от распределенных датчиков, и позволяет в режиме реального времени контролировать состояние действующего фонда скважин. Сейчас программа проходит финальную верификацию на реальных промысловых данных.

Кроме того, по запросу нефтяников ученые сконструировали новый скважинный прибор с низкочастотным электромагнитным воздействием. Инженерам удалось решить сложнейшую техническую задачу: значительно снизить уровень помех и повысить надежность сбора информации, усовершенствовав электронику и прижимные механизмы.

Главным итогом работы должно стать создание на базе УУНиТ Центра стандартизации и метрологии оптоволоконных систем. Эта площадка, создаваемая совместно с индустриальными партнерами, призвана превратить разрозненные эксперименты в отраслевой стандарт промышленной безопасности. Внедрение этих технологий не только повысит эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов, но и обеспечит надежный экологический мониторинг недр, что критически важно для сохранения природы региона.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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