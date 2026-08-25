В Башкирии для чиновников введут рейтинг информационной безопасности

«Сегодня защита информации вышла на первый план: это уже не просто технический вопрос, а основа стабильности нашей работы. Переход на цифровые платформы и хранение данных в электронном виде делают наши системы целью для злоумышленников, а сбой или утечка данных могут парализовать работу», – отметил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Для оценки защищенности каждого исполнительного органа, выявления слабых мест предложено ввести рейтинг информационной безопасности. Его показатели могут стать основанием для переподготовки и повышения квалификации лиц, ответственных за информационную безопасность.

Минцифре республике поручено разработать методику расчета показателей такого рейтинга.

Фото: пресс-служба правительства РБ.