В Уфе на площадке кампуса определили векторы развития станкостроения Башкирии

В работе заседания приняли участие ведущие промышленные предприятия региона, включая НПО «Станкостроение», Концерн «Инмаш», компании «ЕСМ» и «Технопром», сообщили в пресс-службе правительства РБ. Открывая встречу, заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Олег Тыщенко подчеркнул системообразующую роль отрасли для экономики региона и страны в целом.

«Развитие станкостроения в Башкортостане является ключевым фактором для обеспечения технологической независимости и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности. Наша Ассоциация кластеров играет ключевую роль в развитии отрасли, объединяя усилия предприятий, науки и власти для создания инновационной экосистемы, способствующей внедрению современных технологий», — отметил Олег Тыщенко.

Основной акцент в ходе совещания был сделан на усилении производственной кооперации между участниками кластера и возможностях привлечения мер господдержки. Участники заседания рассмотрели ряд перспективных инициатив. Среди них — создание специализированной испытательной лаборатории на базе ФБУ «ЦСМ им. Муратшина в Республике Башкортостан», а также организация Научно-образовательного инжинирингового центра на мощностях Концерна «Инмаш». Эти проекты призваны укрепить научно-техническую базу предприятий и ускорить вывод на рынок конкурентоспособной продукции.

Отдельным блоком повестки стал вопрос формирования кадрового резерва и поддержки молодых лидеров промышленности. Председатель правления межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Антон Ковалев подчеркнул важность вовлечения нового поколения в кластерные процессы.

«Молодые промышленники — это не просто будущее нашей промышленности, но и настоящее, которое уже сегодня формирует экономический ландшафт регионов. Благодаря их активной роли в создании и развитии промышленных кластеров, укрепляются межрегиональные связи, появляются новые производственные цепочки и инновационные решения. Клуб молодых промышленников готов и дальше способствовать укреплению кластерных взаимодействий», — заявил Антон Ковалев.

По итогам собрания участниками был принят ряд стратегических решений. В частности, решено сформировать единый каталог продукции с детальным описанием компетенций всех участников Станкостроительного кластера. Кроме того, предприятия договорились объединить усилия для создания Регионального центра компетенций в области станкостроительной промышленности, который станет площадкой для обмена опытом и разработки передовых решений.

Справочно

Проведение собрания на базе межвузовского студенческого кампуса подчеркивает тесную связь промышленности и образования. Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 таких студенческих городков, а к 2036 году — 40. Работу по данному направлению ведут правительство РФ и минобрнауки России. Башкортостан является одним из пилотных регионов проекта: первая очередь межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба правительства РБ.