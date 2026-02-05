В Башкирии построят энергонезависимый центр обработки данных

Проект реализует ООО «Благэнерго» на территории ТОР «Благовещенск», сообщает пресс-служба правительства РБ. Общий объем инвестиций превысит 367 миллионов рублей.

— Открытие нового, третьего по счету, центра обработки данных в Благовещенске напрямую отвечает на вызовы времени, связанные с цифровой трансформацией, развитием интернета вещей и искусственного интеллекта, — прокомментировал первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. — Статус резидента ТОР предоставляет проекту серьезные преференции, и мы уверены, что его реализация станет значимым вкладом в технологический суверенитет региона.

Реализация проекта позволит создать 14 рабочих мест. Выход предприятия на полную проектную мощность запланирован на 2028 год.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.