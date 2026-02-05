0 °С
5 Февраля , 12:36

В Башкирии энергетики применили новую модель беспилотника

Для осмотра линий электропередачи в республике успешно провели первый полет промышленного беспилотного воздушного судна, сообщает пресс-служба «Башкирэнерго».

Дальность полета беспилотника составила 10 км. Опыт предыдущих полетов на БВС младшей серии показал высокую эффективность верховых осмотров ВЛ 6-110 кВ, а с помощью новой техники ее планируется повысить в несколько раз.

Новый беспилотник обладает возможностью автономного полета по заданному оператором маршруту, используя навесное оборудование. В отличие от БВС младшей серии промышленное БВС с помощью технологичной камеры способно создавать 3D-модели высоковольтных линий и других объектов в охранной зоне. Продолжается сбор данных для внедрения ИИ в целях автоматического определения дефектов на линиях электропередачи . Кроме того, винтокрылый помощник способен сохранять высокую эффективность даже в сложных погодных условиях.

Фото: пресс-служба «Башкирэнерго».

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
