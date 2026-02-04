В Башкирии назвали лучшие архитектурные проекты

Лауреатами стали компании и организации, реализовавшие знаковые проекты на территории региона, причем объекты должны эксплуатироваться не менее одного года, сообщает пресс-служба минстроя. По итогам заседания экспертной комиссии определены победители первой, второй и третьей степеней. Назовем лучших — «первостепенных».

Среди лидеров в категории «Жилые комплексы и дома высотой шесть этажей и выше» дипломами первой степени отмечены два проекта Уфы. Клубный дом «Зорге Премьер» в Октябрьском районе Уфы, созданный командой застройщика «Зорге Премьер-Жилстройинвест» совместно с архитектурным бюро «Проспект» и ООО «Перспективные технологии», признан образцом современной жилой застройки с интегрированными общественными пространствами. Вторым обладателем высшей награды стал жилой дом литер 1 ЖК «Нестеровский» в историческом центре Уфы в Кировском районе, реализованный усилиями инвестиционно-строительного комитета города, треста «Башгражданстрой» и проектного института «Башкиргражданпроект».

В социальной сфере особого внимания экспертов удостоились образовательные и спортивные объекты. Дипломом первой степени в номинации «Школы, детские дошкольные учреждения, больницы, поликлиники, клубы» награжден новый детский сад на 160 мест в селе Аскарово Абзелиловского района — первый этап строительства крупного образовательного комплекса на 800 мест.

В номинации «Музеи, дворцы культуры, театры, крупные спортивные сооружения (зрелищные сооружения)» высшую оценку получил Международный центр спортивной борьбы в Уфе, а также модульный дом культуры в деревне Турбек Дюртюлинского района, получивший диплом второй степени.

Отдельную номинацию составила реконструкция и реставрация зданий. Первые места присуждены за капитальный ремонт учебного корпуса № 2 Башкирского государственного аграрного университета и реконструкция здания школы-интерната в городе Октябрьском.

Награждение победителей состоится в рамках ежегодной международной выставки-форума «УралСтройИндустрия», которая пройдет 25-27 февраля 2026 года на базе выставочного комплекса «УФА ЭКСПО».

Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан.