Студент УГНТУ создал приложение для диагностики авто через смартфон

Вибродиагностика — это неинвазивный метод, который обнаруживает поломки без разборки агрегатов. В отличие от стандартных сканеров, которые лишь указывают на ошибку, приложение Артура способно, анализируя спектр вибраций, определить, например, какой именно цилиндр в двигателе неисправен, сообщили в пресс-службе УГНТУ.

«Идея родилась, когда я искал тему для диплома. Мой научный руководитель Данир Шамсутдинов предложил поработать над тем, чтобы сделать вибродиагностику простой и доступной», — рассказывает разработчик.

Реализация замысла потребовала настойчивости. Артур создал прототип, протестировал его на реальных автомобилях и лишь с третьей попытки выиграл грант в конкурсе «Студенческий стартап». На выигранные средства он углубил исследования, автоматизировал систему и открыл компанию «ВИБРОУМ», став ее генеральным директором.

«Я с детства мечтал о своем деле, и теперь мечта стала реальностью. Мы разработали полноценный продукт, который уже скачали около 400 раз — это отличный старт», — делится успехами Артур Садриев.

Приложение уже заинтересовало компании, обслуживающие автопарки. Однако его потенциал шире: оно может помочь инженерам в балансировке валов, строителям — в анализе вибраций конструкций, а также энтузиастам, изучающим работу различных механизмов.

Молодой инноватор не останавливается на достигнутом. В планах — выпуск специального прибора для более точной диагностики, работающего в паре с приложением, а также разработка новых продуктов в сфере авторемонта.

Артур призывает других студентов не бояться участвовать в грантовых конкурсах: «Это бесплатно, полезно и интересно. Если не вышло с первого раза — нужно улучшить проект и попробовать снова. Мой опыт доказывает: это реально!»

Приложение «ВиброЛог» уже доступно для скачивания в магазинах приложений и демонстрирует, как вузовская наука и студенческая инициатива могут создавать востребованные на рынке технологические решения.

Фото: пресс-служба УГНТУ.