Учёные УГНТУ создают «умный» бортовой регистратор для испытания новой техники

Разработка ученых кафедры эксплуатации наземного транспорта в нефтегазовой промышленности и строительстве (ЭНТ) представляет собой программно-аппаратный комплекс, который, по предварительным оценкам, будет в дву - три раза дешевле зарубежных аналогов. Его применение позволит значительно ускорить анализ данных испытаний и оперативную корректировку конструкций.

«Для транспортной отрасли критически важно сокращать цикл от проектирования до выхода техники на рынок. Такой регистратор помогает оперативно оценивать работу узлов по сигналам датчиков и быстрее принимать инженерные решения — это напрямую влияет на качество, надежность и безопасность», — подчеркнул важность проекта первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктор Жульков.

Уникальность разработки — в ее комплексности. «Устройство выявляет детонационные процессы в двигателе, может длительно регистрировать параметры работы двигателя и других мехатронных систем. Еще одним преимуществом является способность интегрироваться в архитектуру транспортного средства и синхронно фиксировать данные цифровой сети автомобиля и сигналы датчиков испытателей», — пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой ЭНТ УГНТУ Сергей Кинёв.

Для обработки больших массивов информации создается специальное программное обеспечение на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, что позволит радикально сократить время на анализ.

Как отметили в вузе, полноценных автономных регистраторов российского производства для таких задач сегодня на рынке нет. Ученые уже собрали и проверили макетный образец. К следующему этапу — разработке ПО — планируется привлечь студентов кафедры вычислительной техники и инженерной кибернетики.

«Мы хотим дать отечественным разработчикам и производителям автотранспорта доступный инструмент, который позволит очень быстро получить результат. Нашим устройством можно будет "бесшовно" заменить иностранный регистратор», — говорит доцент кафедры ЭНТ УГНТУ Данир Шамсутдинов.

Потенциальными пользователями нового комплекса являются производители колесной техники, научно-исследовательские институты, вузы и даже спортивные команды. Разработанный и запатентованный командой для внутренних нужд генератор сигналов уже вызвал интерес у автомобильных диагностов.

Справка

Башкортостан входит в число пилотных регионов по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года. Всего же в России по поручению президента Владимира Путина и в рамках национального проекта «Молодежь и дети» к 2036 году планируется построить 40 таких студенческих городков.

Фото: пресс-служба правительства РБ.