Учёные Уфы создали робоплатформу-«амфибию» для труднодоступных территорий

Платформа, созданная в лаборатории интеллектуальных программно-аппаратных робототехнических комплексов (совместный проект УГНТУ и ООО «Авиатех»), способна передвигаться по любой ровной поверхности. Она призвана решать задачи бесперебойной логистики и наблюдения в труднодоступных зонах, прежде всего, для предприятий нефтегазовой отрасли, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

«Разработка прототипа мобильной робоплатформы для труднодоступных территорий — важный шаг в развитии промышленности. Она позволит обеспечивать надежный мониторинг производственных объектов и бесперебойную логистику. Благодаря новейшим разработкам предприятия Башкортостана получают возможность расширить свои функциональные границы», — подчеркнул вице-премьер правительства РБ — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев, отметив растущий спрос промышленности на подобные амфибийные аппараты.

Ключевые преимущества и особенности платформы:

Универсальность: Может перемещаться по воде, песку, снегу, неровному грунту, что отличает ее от обычных беспилотников.

Автономность и маневренность: Способна к длительному автономному движению с высокой точностью.

Экологичность: Соответствует требованиям экологической безопасности.

Модульность: Конструкция позволяет наращивать функционал. Интеграция с системами мониторинга даст возможность в реальном времени собирать данные о состоянии оборудования и окружающей среды.

«Для успеха такой разработки критически важны не столько прорывные технологические решения, сколько грамотная интеграция и адаптация существующих технологий в рамках единой системной архитектуры», — пояснил руководитель проекта, доцент кафедры автоматизации, телекоммуникации и метрологии УГНТУ Андрей Краснов.

Ведущий разработчик Эдуард Шакирьянов добавил, что проект объединил знания из механики, электроники, программирования и автоматизации. Над ним работают преподаватели, научные сотрудники, студенты и молодые исследователи УГНТУ.

В перспективе IT-институт УГНТУ планирует расширить исследования в области автономных робототехнических комплексов для диагностики и мониторинга на распределенных объектах инфраструктуры.

Справка

Разработка ведется на базе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе, первая очередь которого была открыта в феврале 2024 года. Башкортостан стал одним из пилотных регионов в рамках федерального проекта по созданию сети современных кампусов, реализуемого по поручению президента России Владимира Путина при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба правительства РБ.