Студенты УГНТУ разработали «умный» чехол, который заменит все карты и пропуска

Идея родилась из личного опыта. «Каждый день мы используем метку в студенческом билете для прохода в университет. Но его легко забыть или потерять, а метка может выйти из строя. Мы подумали: почему бы не объединить все метки и карты в чехле телефона, который всегда с собой?» — рассказывает лидер проекта, студент Уфимской высшей школы экономики и управления УГНТУ Павел Лапука.

В отличие от простых аксессуаров, ScanCAse — это технологическое решение. Чехол способен эмулировать (воспроизводить) сигналы NFC/RFID-карт, обладает длительным временем автономной работы и управляется через специальное мобильное приложение. Данные пользователя защищены шифрованием.

«Главное преимущество — удобство и безопасность. Вы не забудете пропуск, не потеряете карту. Перспективы связаны с растущим рынком «умных» аксессуаров и цифровизацией повседневных сервисов», — поясняет Павел.

Над проектом работает команда в составе Павла Лапуки и менеджера проекта Дарины Бороздиной. Сейчас они изучают эмуляторы, проектируют тестовую версию чехла и разрабатывают макет приложения. Значимую поддержку разработчикам оказало участие в акселерационной программе УГНТУ «Акселератор 102».

«Мы пришли за структурой и экспертностью. Акселератор стал катализатором: мы улучшили бизнес-план, получили консультации экспертов и практику выступлений, что укрепило уверенность в продукте», — отмечает Дарина Бороздина.

Ближайшие планы команды — устранение технических и правовых нюансов, доводка прототипа, запуск краудфандинговой кампании для первых продаж и поиск пилотных корпоративных клиентов среди офисов и университетов. Также в планах — получение грантовой поддержки, сообщили в пресс-службе УГНТУ.

В будущем технология может быть интегрирована с банковскими и транспортными сервисами, выпускаться в премиум-версиях и по индивидуальному заказу. «Первостепенная задача — вывести ScanCAse на массовый рынок. В дальнейшем мы планируем масштабироваться в сфере информационной безопасности, сделав чехол частью экосистемы продуктов», — поделилась Дарина Бороздина.

Фото: пресс-служба УГНТУ.