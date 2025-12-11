В УГНТУ придумали тренажёр по сварке, который ускорит обучение в полтора раза

Идея родилась на кафедре оборудования и технологий сварки и контроля (ОТСК), где до 70% учебного времени уходило не на саму сварку, а на исправление ошибок, рассказали в пресс-службе УГНТУ.

«Наш тренажер — это гаджет с датчиками, который крепится на сварочную горелку. Когда новичок отклоняется от правильного угла, устройство вибрирует и загорается — как умный тренер, который шепчет: «Держи ровно!», — объясняет Кунт Бетильмерзаев, студент третьего курса и один из авторов проекта.

Над стартапом он работает вместе с молодым преподавателем и опытным предпринимателем Азаматом Илаловым — заместителем директора Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий (ИНИЦТ) УГНТУ по технологическому предпринимательству.

По их расчетам, стоимость решения для учебных заведений составит около 85 000 рублей, что в три раза дешевле аналогов. Система не только поможет студентам, но и освободит время преподавателей, позволяя им работать с группой, а не корректировать каждого по отдельности.

«Мы поставили задачу создать не просто автоматику, а «цифрового наставника», — говорит Кунт Бетильмерзаев.

Команда уже три месяца работает над проектом: от идеи на салфетке — до готового технического решения. У них есть детальный план сборки прототипа, надежные поставщики и подготовленная документация для гранта.

Дорожная карта проекта рассчитана на несколько лет. В ближайшие полгода планируется создать и испытать работающий прототип. Далее — добавить функцию контроля ширины сварочного шва, а к 2026 году — разработать облачную платформу для мониторинга прогресса каждого студента в реальном времени.

Важным этапом для стартапа стало участие в университетской акселерационной программе «Акселератор 102».

«Акселератор стал для нас как тренажерный зал для предпринимателя. Нас научили говорить с инвесторами, проверять гипотезы и видеть скрытые риски. А благодаря нетворкингу мы нашли ментора, который помог решить сложную техническую задачу, над которой бились месяц», — делится Кунт.

Разработчики уверены, что их проект сможет повысить качество подготовки сварщиков — одной из самых востребованных профессий в нефтегазовой и строительной отраслях — и сделать учебный процесс более эффективным и технологичным.

Фото: пресс-служба УГНТУ.