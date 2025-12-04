В Уфе подписали меморандум о развитии искусственного интеллекта

В Башкирии поставили целью внедрять искусственный интеллект в работе государственных органов и при предоставлении электронных услуг населению, отметил первый заместитель министра цифрового развития госуправления РБ Денис Слепов. По его словам, подписанный меморандум стал одним из важных шагов по ее достижению.

Стороны договорились о сотрудничестве для пилотирования и внедрения сервиса «Нейрошлюз» в органы государственного управления для повышения эффективности работы. «Нейрошлюз» — онлайн-платформа, позволяющая одновременно работать с множеством средств и сервисов искусственного интеллекта в едином рабочем пространстве.