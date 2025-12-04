-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Технологии
4 Декабря , 10:34

В Уфе подписали меморандум о развитии искусственного интеллекта

На полях Международной недели бизнеса в Уфе подписали меморандум между компанией «Ростелеком» в Башкортостане и региональным министерством цифрового развития государственного управления о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства РБ.

пресс-служба правительства РБ.
Фото: пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии поставили целью внедрять искусственный интеллект в работе государственных органов и при предоставлении электронных услуг населению, отметил первый заместитель министра цифрового развития госуправления РБ Денис Слепов. По его словам, подписанный меморандум стал одним из важных шагов по ее достижению.

Стороны договорились о сотрудничестве для пилотирования и внедрения сервиса «Нейрошлюз» в органы государственного управления для повышения эффективности работы. «Нейрошлюз» — онлайн-платформа, позволяющая одновременно работать с множеством средств и сервисов искусственного интеллекта в едином рабочем пространстве.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru