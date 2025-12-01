Башкирия — в числе лидеров ПФО по числу оцифрованных архивных документов

В ходе еженедельном оперативного совещания, которое провел глава региона, начальник Управления по делам архивов региона Ильгам Фаткуллин привел цифры. На сегодняшний день общий объем архивных документов в Башкирии превысил 9 млн единиц. При этом специалисты продолжают работу над оцифровкой фондов— в электронный формат переведено свыше 187 тысяч документов. По данному показателю республика вошла в ТОП-5 регионов ПФО.

Вместе с тем Национальный архив Башкортостана начал реализацию программ дополнительного профобразования по направлениям «архивное дело» и «делопроизводство». Обучение по ним ведется в очно-заочной форме, в перспективе будут разработаны онлайн-курсы на электронной образовательной платформе.

Фото: сайт главы РБ.