-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Технологии
1 Декабря , 16:29

Башкирия — в числе лидеров ПФО по числу оцифрованных архивных документов

Общий объем архивных документов в Башкирии превысил 9 млн единиц.  

Башкирия — в числе лидеров ПФО по числу оцифрованных архивных документов
Башкирия — в числе лидеров ПФО по числу оцифрованных архивных документов

В ходе еженедельном оперативного совещания, которое провел глава региона, начальник Управления по делам архивов региона Ильгам Фаткуллин привел цифры. На сегодняшний день общий объем архивных документов в Башкирии превысил 9 млн единиц. При этом специалисты продолжают работу над оцифровкой фондов— в электронный формат переведено свыше 187 тысяч документов. По данному показателю республика вошла в ТОП-5 регионов ПФО.

Вместе с тем Национальный архив Башкортостана начал реализацию программ дополнительного профобразования по направлениям «архивное дело» и «делопроизводство». Обучение по ним ведется в очно-заочной форме, в перспективе будут разработаны онлайн-курсы на электронной образовательной платформе.

Фото: сайт главы РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru