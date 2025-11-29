-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Технологии
29 Ноября , 23:57

Акцию по утилизации шин для жителей Уфы продлили до 20 декабря

В Уфе продлили срок действия акции «Шинная утилизация» до 20 декабря.

Акцию по утилизации шин для жителей Уфы продлили до 20 декабря
Акцию по утилизации шин для жителей Уфы продлили до 20 декабря

Автопокрышки диаметром до 22 дюймов не более четырех штук принимаются от физических лиц в каждом районе города по адресам: ул. Центральная, 35; ул. Сосновская, 60; Кузнецовский затон, 22; ул. Большая Шерстомойная, 40; ул. Самаркандская, 1/3; ул. Кемеровская, 114; ул. Пархоменко, 202.

Время приема — с 10 до 18 часов без выходных, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Напомним, автомобильные покрышки не относятся к твердым коммунальным отходам, их размещение в контейнерах, бункерах для сбора крупногабаритных отходов, возле контейнерных площадок и на придомовых территориях запрещено. Нарушение правил организации, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов влечет за собой административную ответственность.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru