Акцию по утилизации шин для жителей Уфы продлили до 20 декабря

Автопокрышки диаметром до 22 дюймов не более четырех штук принимаются от физических лиц в каждом районе города по адресам: ул. Центральная, 35; ул. Сосновская, 60; Кузнецовский затон, 22; ул. Большая Шерстомойная, 40; ул. Самаркандская, 1/3; ул. Кемеровская, 114; ул. Пархоменко, 202.

Время приема — с 10 до 18 часов без выходных, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Напомним, автомобильные покрышки не относятся к твердым коммунальным отходам, их размещение в контейнерах, бункерах для сбора крупногабаритных отходов, возле контейнерных площадок и на придомовых территориях запрещено. Нарушение правил организации, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов влечет за собой административную ответственность.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.