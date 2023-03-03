В Уфе зампреду правительства России представили инженерную школу «Моторы будущего»

Инженерные школы вообще поощряются федеральным правительством в рамках стратегии ускоренного развития науки, технологий и высшего образования страны. По словам Дмитрия Чернышенко, они уже созданы в 30 регионах страны, как платформа, где смыкаются интересы теории, инноваций и практического производства у индустриальных партнеров.

Вице-премьер правительства России и глава республики осмотрели инженерную школу «Моторы будущего» в УУНиТ, где молодые ученые занимаются проектированием, изготовлением, испытаниями современных электротехнических комплексов, которые применяют в авиационной и транспортной промышленности. Студенческие конструкторские бюро показали прототипы универсального силового модуля и микро-БПЛА. Модели прошли испытания и готовы к серийному выпуску

– Мы сами производим силовую электроустановку. Проект маломагистрального самолета с батареей пока на 40 минут полета очень перспективный. Сейчас тиражируем опыт на весь университет, – поделился директор «Моторов будущего» Вячеслав Вавилов.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, подобные инженерные школы в составе университетов по замыслу правительства к 2030 году выпустят 40 тысяч специалистов, прошедших стадии от идеи до практического создания рыночного конкурентного продукта.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики.