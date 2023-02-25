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Вчера, 16:04

Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства

Глава республики поделился на своей странице в соцсетях мерами господдержки, на которые могут рассчитывать отныне производители меда в регионе. По словам Радия Хабирова, за четыре последних года объем товарного меда в Башкирии вырос на 23 процента.

Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства
Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства

- Хозяйства и самозанятые пчеловоды могут получить субсидии, которые покроют часть затрат на приобретение оборудования, техники. Они имеют право на гранты по проектам «Агростартап», «Агротуризм», субсидирование проектов сельхозкооперативов. В этом году мы приняли новые меры поддержки колодно-бортевого пчеловодства – они распространяются на покупку пчел местной породы, колод, лабораторные исследования качества меда и чистоты породы пчел, - рассказал Радий Хабиров.

Кроме того, глава республики отметил, что с 2020-го в регионе занялись оцифровкой пасек. Это помимо прочего препятствует бесконтрольному движению пчел, которое создает угрозу завоза опасных инфекций.

- Важно развивать крупные промышленные пасеки. Больше внимания уделять переработке и наращивать экспорт. Башкирия была и остаётся лидером в пчеловодстве России. У нас порядка 12 тысяч пчеловодов, 300 тысяч пчелосемей, давших в прошлом году 7 тысяч тонн товарного мёда – почти десятую часть общероссийского объема, - резюмировал Радий Хабиров.

 

Фото со страницы Радия хабирова в соцсетях.

Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства
Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства
Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства
Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства
Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства
Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства
Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства
Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства
Радий Хабиров рассказал о проходящем в Уфе форуме пчеловодства
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:башкирский медбрендразвитие пчеловодства в республикефорум пчеловодоврадий хабиров
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