В Башкирии поддержат производителей, внедряющих собственные разработки

В 2023 году минпромэнерго республики совместно с Фондом развития промышленности РБ запускают грантовую программу для производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В регионе есть производители БПЛА, которые смогут пополнить оборотные средства за счет фонда.

- Наш большой помощник — Центр содействия инновациям. Мы создавали его в рамках третьего пакета антикризисных мер. И это было верное решение. ЦСИ успешно продвигает идеи наших разработчиков, координирует их взаимодействие с предприятиями. В 2022 году Фонд содействия инновациям поддержал 120 разработчиков Башкортостана на 328 млн рублей, — рассказал в своем тг-канале вице-премьер – глава минпромэнерго Александр Шельдяев.

Кабмин региона прорабатывает механизмы выдачи грантов на приобретение сырья и комплектующих для изготовления БПЛА, и уже в этом году на это направят 190 млн рублей. Потенциал работы по беспилотным летательным системам в республике огромный - более 450 организаций ведут инновационную деятельность, для внедрения и разработки новых технологий создано четыре центра поддержки технологий и инноваций.