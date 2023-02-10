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Сегодня, 11:51

В Башкирии поддержат производителей, внедряющих собственные разработки

В республике усиливают меры поддержки для тех, кто внедряет в производство собственные разработки. Таким образом в Башкирии откликнулись на высказанные президентом России Владимиром Путиным планы создать национальный проект по беспилотным системам.

В Башкирии поддержат производителей, внедряющих собственные разработки
В Башкирии поддержат производителей, внедряющих собственные разработки

В 2023 году минпромэнерго республики совместно с Фондом развития промышленности РБ запускают грантовую программу для производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В регионе есть производители БПЛА, которые смогут пополнить оборотные средства за счет фонда.

- Наш большой помощник — Центр содействия инновациям. Мы создавали его в рамках третьего пакета антикризисных мер. И это было верное решение. ЦСИ успешно продвигает идеи наших разработчиков, координирует их взаимодействие с предприятиями. В 2022 году Фонд содействия инновациям поддержал 120 разработчиков Башкортостана на 328 млн рублей, — рассказал в своем тг-канале вице-премьер – глава минпромэнерго Александр Шельдяев.

Кабмин региона прорабатывает механизмы выдачи грантов на приобретение сырья и комплектующих для изготовления БПЛА, и уже в этом году на это направят 190 млн рублей. Потенциал работы по беспилотным летательным системам в республике огромный - более 450 организаций ведут инновационную деятельность, для внедрения и разработки новых технологий создано четыре центра поддержки технологий и инноваций.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:нацпроект по беспилотной авиациибплагрантовая поддержка инноваторовминпромэнерго рбшельдяев
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