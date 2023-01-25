В Башкирии на трассе Белорецк – Архангельское появится сотовая связь

Вопрос обсудили на совещании в правительстве РБ. Как сообщил премьер-министр Андрей Назаров, участок дороги между Белорецком и селом Архангельское является опасным – с крутым поворотом.

«Здесь обязательно нужны качественная мобильная связь и интернет, – подчеркнул Андрей Назаров. – Это касается, в первую очередь, безопасности наших жителей, а также туристического комфорта гостей региона».

Чтобы обеспечить покрытие связью не менее 90%, необходимо установить 14 новых базовых станций, две из которых должны быть высотой 70 метров, сообщает пресс-служба правительства РБ. Но для этого также необходимо построить линии оптики и электропередачи.

Помимо трассы, проект позволит обеспечить сотовой связью шесть близлежащих населенных пунктов.

Фото автора.