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В Башкирии на трассе Белорецк – Архангельское появится сотовая связь

Участок дороги под Белорецком обеспечат качественной мобильной связью.

В Башкирии на трассе Белорецк – Архангельское появится сотовая связь
В Башкирии на трассе Белорецк – Архангельское появится сотовая связь

Вопрос обсудили на совещании в правительстве РБ. Как сообщил премьер-министр Андрей Назаров, участок дороги между Белорецком и селом Архангельское является опасным – с крутым поворотом.

«Здесь обязательно нужны качественная мобильная связь и интернет, – подчеркнул Андрей Назаров. – Это касается, в первую очередь, безопасности наших жителей, а также туристического комфорта гостей региона».

Чтобы обеспечить покрытие связью не менее 90%, необходимо установить 14 новых базовых станций, две из которых должны быть высотой 70 метров, сообщает пресс-служба правительства РБ. Но для этого также необходимо построить линии оптики и электропередачи.

Помимо трассы, проект позволит обеспечить сотовой связью шесть близлежащих населенных пунктов.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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