В Нефтекамске резко ускорился мобильный интернет

Сеть LTE МТС охватила все районы Нефтекамска и социально значимые объекты: школы, высшие учебные заведения, больницы, торговые центры, парки, вокзалы. Повысившиеся скорости передачи данных позволяют даже в часы пик комфортно загружать контент в соцсетях, смотреть фильмы в хорошем качестве, общаться по видеосвязи, учиться или играть в онлайн игры.

– Для всех населенных пунктов Башкирии расширение возможностей инфраструктуры связи крайне необходимо. Модернизация сетей, проводимые провайдерами, как самостоятельно, так и в партнерстве с правительством, создает существенный задел для дальнейшего инфраструктурного развития: технологий умного города, производственных решений, видеонаблюдения, интернета вещей, мониторинга в сфере жилищно-коммунального хозяйства, – прокомментировал замминистра цифрового развития государственного управления РБ Рустем Хаматвалиев.

Кроме того, теперь промпредприятия Нефтекамска смогут внедрять у себя различные технологии, повышающие эффективность производства и глубину цифровизации.

– В Нефтекамске постоянно растут объемы потребления мобильного трафика и цифровых услуг. Мы перераспределили частоты и разогнали скорость для наших абонентов на треть, - объяснил директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Отметим, что за прошлый год в регионе установлено и модернизировано 324 базовых станции до стандарта 4G (LTE), в 21 населенный пункт республики впервые пришла сотовая связь.