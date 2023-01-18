-14 °С
Ясно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Технологии
Сегодня, 11:47

В Нефтекамске резко ускорился мобильный интернет

В Башкирии на территории одного из шести моногородов с начала года после технической модернизации удалось на 30 процентов увеличить скорость мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Нефтекамске резко ускорился мобильный интернет
В Нефтекамске резко ускорился мобильный интернет

Сеть LTE МТС охватила все районы Нефтекамска и социально значимые объекты: школы, высшие учебные заведения, больницы, торговые центры, парки, вокзалы. Повысившиеся скорости передачи данных позволяют даже в часы пик комфортно загружать контент в соцсетях, смотреть фильмы в хорошем качестве, общаться по видеосвязи, учиться или играть в онлайн игры.

– Для всех населенных пунктов Башкирии расширение возможностей инфраструктуры связи крайне необходимо. Модернизация сетей, проводимые провайдерами, как самостоятельно,  так и в партнерстве с правительством, создает существенный задел для дальнейшего инфраструктурного развития: технологий умного города, производственных решений, видеонаблюдения, интернета вещей, мониторинга в сфере жилищно-коммунального хозяйства, – прокомментировал  замминистра цифрового развития государственного управления РБ Рустем Хаматвалиев.

Кроме того, теперь промпредприятия Нефтекамска смогут внедрять у себя различные технологии, повышающие эффективность производства и глубину цифровизации. 

– В Нефтекамске постоянно растут объемы потребления мобильного трафика и цифровых услуг. Мы перераспределили частоты и разогнали скорость для наших абонентов на треть, - объяснил директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Отметим, что за прошлый год в регионе установлено и модернизировано 324 базовых станции до стандарта 4G (LTE), в 21 населенный пункт республики впервые пришла сотовая связь.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:сотовая связьмобильный интернетцифровизациямтснефтекамскмоногорода башкирииминцифры рб
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика