Герман Греф примет участие в открытии парка имени Ленина в Уфе

— Надеюсь, что 9 октября мы откроем парк имени Ленина. По сути — это новое рождение парка, он будет совсем другим. Открытие пройдет совместно с президентом Сбера Германом Грефом. Поддержка Сбера, финансовая и интеллектуальная позволила реализовать все мечты, — отметил Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул на совещании правительства напомнил, что Сбер взял на себя существенную часть расходов. Именно Греф настоял сделать пространство для детей и молодежи. В парке появились светомузыкальные фонтаны, амфитеатр и новые спортивные зоны.

— Наконец завершаем работы по созданию памятника первому секретарю обкома партии Мидхату Шакирову, 9 октября предлагаю его открыть. Сквер уже готов, памятник установить, подсветку сделать. Это наше спасибо талантливому и сильному руководителю.

Глава региона также отметил, что Уфа готовит новые объекты к празднику. Радий Хабиров пригласил руководителей территориальных органов и всех структур власти, глав муниципалитетов участвовать в организации празднования Дня Республики.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.