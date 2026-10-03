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3 Октября , 12:56

Герман Греф примет участие в открытии парка имени Ленина в Уфе

11 октября Башкирия будет отмечать День Республики. Глава региона Радий Хабиров анонсировал ряд «открытий», которые должны состояться накануне праздника.

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Герман Греф примет участие в открытии парка имени Ленина в УфеГерман Греф примет участие в открытии парка имени Ленина в Уфе
Герман Греф примет участие в открытии парка имени Ленина в Уфе

— Надеюсь, что 9 октября мы откроем парк имени Ленина. По сути — это новое рождение парка, он будет совсем другим. Открытие пройдет совместно с президентом Сбера Германом Грефом. Поддержка Сбера, финансовая и интеллектуальная позволила реализовать все мечты, — отметил Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул на совещании правительства напомнил, что Сбер взял на себя существенную часть расходов. Именно Греф настоял сделать пространство для детей и молодежи. В парке появились светомузыкальные фонтаны, амфитеатр и новые спортивные зоны.

 — Наконец завершаем работы по созданию памятника первому секретарю обкома партии Мидхату Шакирову, 9 октября предлагаю его открыть. Сквер уже готов, памятник установить, подсветку сделать. Это наше спасибо талантливому и сильному руководителю.

Глава региона также отметил, что Уфа готовит новые объекты к празднику. Радий Хабиров пригласил руководителей территориальных органов и всех структур власти, глав муниципалитетов участвовать в организации празднования Дня Республики.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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