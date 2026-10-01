В Уфе тепло в жилые дома начнёт поступать 5 октября

Со 2 октября тепло начнет поступать в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы столицы.

С 5 октября потеплеют батареи в квартирах уфимцев, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло в домах появится моментально, так как со дня пуска до времени, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти до трех суток. Жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.

Фото: Мария ВЫБЛОВА.