+7 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Столица
1 Октября , 05:43

В Уфе тепло в жилые дома начнёт поступать 5 октября

Постановление о начале в Уфе нового отопительного сезона 2026-2027 годов подписал исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Уфе тепло в жилые дома начнёт поступать 5 октябряВ Уфе тепло в жилые дома начнёт поступать 5 октября
В Уфе тепло в жилые дома начнёт поступать 5 октября

Со 2 октября тепло начнет поступать в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы столицы.

С 5 октября потеплеют батареи в квартирах уфимцев, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло в домах появится моментально, так как со дня пуска до времени, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти до трех суток. Жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.

Фото: Мария ВЫБЛОВА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru