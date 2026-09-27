В Уфе состоится очередная акция по спасению животных «Ищу человека»

Традиционно уфимцы смогут не только познакомиться с животными из приютов, но и забрать нового питомца домой: все представленные собаки и кошки уже привиты и чипированы.

В программе «пушистой» акции (0+) — бесплатная вакцинация и чипирование домашних питомцев, а также консультации опытных ветеринаров. Для гостей выступят творческие коллективы и пройдут показательные номера собак из центра дрессировки.

«Все желающие смогут внести свой вклад в помощь приютам через „Коробку добра“: организаторы принимают корма, миски, ветошь, игрушки, а также денежные пожертвования», — напомнили в мэрии Уфы.

Итоги предыдущих акций «Ищу человека» уже наглядно демонстрируют значимость инициативы. Около 350 собак и кошек обрели свой новый дом, собрано свыше 21 тонны кормов, вакцинировано более 380 питомцев и чипировано почти триста домашних животных.

Начало большого и яркого праздника — в 13 часов.

Фото: Галия АБДРАШИТОВА.