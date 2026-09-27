«Толпар» поделил очки в Нижнем Новгороде

«Толпар» начал сезон с выездных встреч, в которых заработал половину возможных очков. Первая игра чемпионата на своем льду оказалась для уфимцев праздничной, они смогли одолеть «Новокузнецких Медведей» со счетом - 5:2. Решающей стала заключительная 20-минутка, когда хозяева забили три гола.

- И все равно игра получилась немного нервозная. Наверное, волнение первого матча сказывалось. Вовремя забили нужные голы, так что нам надо, что называется, третий период забрать с собой, - поделился впечатлениями от встречи старший тренер «Толпара» Евгений Есаулов.

Однако тренерская надежда не сбылась. Уже следующему сопернику, мастеровитым «Белым Медведям» из Челябинска уфимцы уступили – 4:5. Весь матч команды словно играли в догонялки, гости раз за разом уходили вперед на один гол и все-таки нужное им преимущество удержали. Причем первые три шайбы челябинцы забили за неполные 16 минут, после чего у «Толпара» голкипер Ткачев был заменен на его коллегу Поварова. Который, кстати, играл и во всех поединках на выезде.

— Не самая лучшая игра в нашем исполнении. Причём это касается всех линий: и обороны, и нападения, и игры без шайбы. Были хорошие отрезки, создавали моменты, но в ключевых эпизодах допустили слишком много ошибок, за что соперник нас и наказал. Команда только проходит этап становления, ребята привыкают друг к другу, появляются новые сочетания. Нужно прибавлять в дисциплине, принятии решений и реализации своих моментов, - высказал свои пожелания Евгений Есаулов.

Очередной выезд начался у уфимцев спаренными встречами в Нижнем Новгороде с «Чайкой». Нередко у примерно равных по силам команд такие раунды заканчиваются вничью, когда каждая из команд одерживает по победе. Так вышло и теперь. Толпаровцы на жилах вырвали победу в первом матче – 2:1, но всухую проиграли вторую встречу – 0:5. Причем три гола пропустили в заключительном периоде.

— При хорошей игре нашего соперника у нас тоже были неплохие голевые моменты. К сожалению, мы не смогли их реализовать. Допустили ошибки, которыми хозяева воспользовались. По самоотдаче к ребятам вопросов нет - команда билась до конца, - считает Евгений Есаулолв.

По-своему увидел это поединок капитан команды Даниил Заец: «Играли, откровенно говоря, плохо. Не реализовали свои моменты и допустили много ошибок, которые привели к пропущенным голам. Где-то не хватило хладнокровия в завершении, а где-то сами подарили сопернику возможности забить».

Впереди у «Толпара» еще одна спарка – в Казани с «Ирбисом». Уфимцы после 8 матчей набрали 8 очков и идут на пятом месте в «золотом» дивизионе Восточной конференции

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».