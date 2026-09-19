Рустам Шарипов отдал свой голос в Уфе

Он отметил, что весь процесс занял считанные минуты, но осознание того, что ты сделал реальный вклад в то, какой Уфа будет уже завтра, придает этому особый вес.

– Голосование – один из самых простых, но при этом действенных способов повлиять на то, что происходит в твоем городе и стране. Пусть решения, принятые сегодня, ведут к развитию и процветанию нашего города, республики, России, – цитирует Рустама Шарипова пресс-служба администрации.

Напомним, в Уфе работает 451 избирательный участок. Проголосовать можно 20 сентября с 8:00 до 20:00.